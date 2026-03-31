Росія заявила, що в України є 2 місяці, щоб вийти з Донбасу, – Зеленський

Росія переконує, що гаряча стадія війни закінчиться лише після того, як Україна добровільно залишить Донбас. Ба більше, агресор встановив для Києва своєрідний дедлайн.

Про це розповів Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Які вимоги висуває Росія для закінчення війни?

За словами глави держави, Кремль називає виведення українських військ зі Сходу умовою для припинення вогню на фронті.

Окрім того, росіяни заявили американській стороні, що вони, мовляв, за два місяці захоплять Донбас. Якщо за цей час Україна не вийде з цього регіону сама, "умови миру будуть інші".