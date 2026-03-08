Вже залучили політтехнологів: Росія та Угорщина можуть вдатися до провокацій проти України

Відносини України та Угорщини нещодавно загострились після того, як угорці викрали українських інкасаторів. Однак малоймовірно, що ця історія буде останньою.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зазначивши, що Віктор Орбан й надалі може ескалювати загострення дипломатичного конфлікту. Він не має іншого виходу і заради влади може піти на все. Є припущення, що без участі Росії тут не обійдеться, адже Угорщина – єдина європейська країна, де росіяни можуть впливати на прийняття певних рішень.

Росія та Угорщина можуть вдатися до провокацій проти України

На думку політолога, Україна ще буде бачити чимало українофобських заяв від Угорщини. Ба більше, у майбутньому угорська влада може здійснити провокації та звинувачувати нашу країну у "вибухах і замахах".

У цій історії також очевидний слід країни-агресорки – в Будапешт вже прибули російські політтехнологи, яких прислали з Кремля.

Єдиний шлях Орбана – роздувати антиукраїнську істерику і заробити на цьому додаткові бали. Угорська опозиція теж буде спекулювати цим питанням, адже усі вони хочуть перемоги,

– наголосив він.

Цікаво! Політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний припустив, що Орбан разом із росіянами мають політтехнологічний план. Вони можуть створити колективного ворога – Європейський Союз та Україну.

Рейтерович зазначив, що зараз Україні потрібно набратись терпіння і мудрості, але водночас діяти на випередження – розв'язати питання з інкасаторами. Є надія, що нам вдасться налагодити відносини з країною після парламентських виборів, які відбудуться в Угорщині 12 квітня.

Угорщина під впливом Кремля: деталі