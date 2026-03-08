Уже привлекли политтехнологов: Россия и Венгрия могут прибегнуть к провокациям против Украины

Отношения Украины и Венгрии недавно обострились после того, как венгры похитили украинских инкассаторов. Однако маловероятно, что эта история будет последней.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что Виктор Орбан и в дальнейшем может эскалировать обострение дипломатического конфликта. Он не имеет другого выхода и ради власти может пойти на все. Есть предположение, что без участия России здесь не обойдется, ведь Венгрия – единственная европейская страна, где россияне могут влиять на принятие определенных решений.

Смотрите также Зеленский неожиданно ответил на критику Трампа

Россия и Венгрия могут прибегнуть к провокациям против Украины

По мнению политолога, Украина еще будет видеть немало украинофобских заявлений от Венгрии. Более того, в будущем венгерские власти могут осуществить провокации и обвинять нашу страну во "взрывах и покушениях".

В этой истории также очевиден след страны-агрессора – в Будапешт уже прибыли российские политтехнологи, которых прислали из Кремля.

Единственный путь Орбана – раздувать антиукраинскую истерику и заработать на этом дополнительные баллы. Венгерская оппозиция тоже будет спекулировать этим вопросом, ведь все они хотят победы,

– подчеркнул он.

Интересно! Политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной предположил, что Орбан вместе с россиянами имеют политтехнологический план. Они могут создать коллективного врага – Европейский Союз и Украину.

Рейтерович отметил, что сейчас Украине нужно набраться терпения и мудрости, но одновременно действовать на опережение – решить вопрос с инкассаторами. Есть надежда, что нам удастся наладить отношения со страной после парламентских выборов, которые состоятся в Венгрии 12 апреля.

Венгрия под влиянием Кремля: детали