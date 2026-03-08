Заява пролунала 8 березня під час пресконференції із прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном. І вона була дещо неочікуваною.

Що сказав Зеленський про критику з боку Трампа?

Лідера нашої держави запитали, чи вірить він, що політика Вашингтону щодо України зміниться.

Моє ставлення таке: якщо ви побачите, що критика збільшується, наростає, це значить, що ми більше і більше допомагаємо. Думаю, що пріоритет в тому, щоб допомогти людям. Решта не так важливо,

– відповів Зеленський.

Також він сказав, що Україна хоче допомогти цивільним на Близькому Сході та військовим США. Зокрема, відправить експертів у регіон.

Окрім цього, гарант згадав, що Росія допомагає Ірану.

"Росія зараз допомагає іранцям, іранському режиму. Ми розуміємо, що вони вже їм передали. Ми бачили від розвідки деякі деталі. Сьогодні я повідомив про це Робу, дещо по "Шахедах". Ми розповіли те, що вони точно дали. Добре те, що, як на мене, іранці зараз не надають Росії свої ракети, щоб та атакувала нас та інше озброєння теж. Це позитив", – висловився він.

Зверніть увагу! Днями Зеленський говорив, що Москва передає Тегерану розвідувальні дані та навіть компоненти для "Шахедів". Тобто Росія й Іран взаємозалежні. А тому протидіяти обом режимам слід гуртом.

Що Трамп говорив про Україну?

7 березня президент США заявив, що Америка не програє у війні, на відміну від "них". Кого саме він мав на увазі – Україну чи Росію, – не зрозуміло. Мовляв, відсутність мирної угоди не впливає на США, бо ті відділені від сторін конфлікту океаном.

Україна та Росія ненавидять одна одну, і це навіть дивує Трампа. Він говорив, що одна зі сторін завжди відступала, не укладаючи мирну угоду.

За кілька днів до того Трамп висловився в дусі "Зеленському слід узятися за голову й укласти угоду, бо Путін уже готовий".

А от реакція на допомогу росіян іранцям від США дуже в'яла. Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі 24 Каналу звернув увагу на те, що Кремль може мати компромат на Трампа.