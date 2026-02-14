Це загроза великої окупації: Зеленський пояснив позиції США і Росії про вивід військ з Донбасу

Володимир Зеленський розповів, що Україна не буде віддавати Росії свої території та виводити війська з Донецької області. Російський диктатор Володимир Путін дуже хотів би отримати таку "перемогу", але для України такий сценарій неприйнятний.

Про це Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами в Мюнхені, пише 24 Канал.

Чи буде Україна виводити війська з Донбасу?

Володимир Зеленський розповів, що Путін і хотів би захопити Донецьку область, щоб виставити це як перемогу Росії в війні, або навіть як свою особисту заслугу. Однак такі амбіції російського диктатора Україна зовсім не підтримує, а отже не збирається поступатися територіями та не планує виводити війська з Донбасу.

Я думаю, що вони (росіяни, – 24 Канал) ніколи не переслідували інших цілей, окрім як окупації України. Як мінімум вони хочуть Донбас, Донецьку область, але на 100%, щоб продати це як перемогу для власного суспільства. Можливо, навіть не для суспільства, а може для самого себе. Це перемога для Путіна,

– зауважив Зеленський.

Президент додав, що ні залишення українськими військами своєї території, ні її "обмін на інший шматок" Україна не прийме. Зокрема це через те, що Донбас – це не просто земля, а й 200 тисяч людей. Крім того, там ще й загинули сотні тисяч українців.

Зеленський додав, що передача Росії Криму та бажання України захищати Донбас призвело до історичної помилки, яка й почала війну. Ворог тоді боявся захоплювати території, однак у 2022 році став сильнішим, через те, що Володимира Путіна ніхто не зупинив.

На думку українського лідера, якщо дати російському диктатору можливість захопити частину України й відчути "перемогу", невідомо, що він зробить далі та куди захоче рухатися.

Навіть якщо там будуть американські війська, ніхто не буде спостерігати за тим, що відбувається на непідконтрольних Україні територіях,

– зауважив український президент.

Яка позиція Росії щодо виведення військ з Донбасу?

Зеленський розповів, що якщо Донбас якомога швидше залишиться без захисту, то тоді можливий швидкий мир. Такі повідомлення звучали від російських представників.

У США водночас кажуть, що питання закінчення війни просунулося дуже далеко, так, що між сторонами не вирішене лише територіальне питання.

