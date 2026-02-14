Это угроза большой оккупации: Зеленский объяснил позицию США и России о выводе войск с Донбасса
- Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет отдавать свои территории России.
- Зеленский подчеркнул, что передача России части Украины может привести к дальнейшим агрессивным действиям со стороны Владимира Путина.
Владимир Зеленский рассказал, что Украина не будет отдавать России свои территории и выводить войска из Донецкой области. Российский диктатор Владимир Путин очень хотел бы получить такую "победу", но для Украины такой сценарий неприемлем.
Об этом Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами в Мюнхене, пишет 24 Канал.
Будет ли Украина выводить войска с Донбасса?
Владимир Зеленский рассказал, что Путин и хотел бы захватить Донецкую область, чтобы выставить это как победу России в войне, или даже как свою личную заслугу. Однако такие амбиции российского диктатора Украина совсем не поддерживает, а значит не собирается уступать территории и не планирует выводить войска с Донбасса.
Я думаю, что они (россияне, – 24 Канал) никогда не преследовали других целей, кроме как оккупации Украины. Как минимум они хотят Донбасс, Донецкую область, но на 100%, чтобы продать это как победу для собственного общества. Возможно, даже не для общества, а может для самого себя. Это победа для Путина,
– отметил Зеленский.
Президент добавил, что ни оставление украинскими войсками своей территории, ни ее "обмен на другой кусок" Украина не примет. В частности это из-за того, что Донбасс – это не просто земля, но и 200 тысяч человек. Кроме того, там еще и погибли сотни тысяч украинцев.
Зеленский добавил, что передача России Крыма и желание Украины защищать Донбасс привело к исторической ошибке, которая и начала войну. Враг тогда боялся захватывать территории, однако в 2022 году стал сильнее, из-за того, что Владимира Путина никто не остановил.
По мнению украинского лидера, если дать российскому диктатору возможность захватить часть Украины и почувствовать "победу", неизвестно, что он сделает дальше и куда захочет двигаться.
Даже если там будут американские войска, никто не будет наблюдать за тем, что происходит на неподконтрольных Украине территориях,
– отметил украинский президент.
Какова позиция России по выводу войск с Донбасса?
Зеленский рассказал, что если Донбасс как можно скорее останется без защиты, то тогда возможен быстрый мир. Такие сообщения звучали от российских представителей.
В США в то же время говорят, что вопрос окончания войны продвинулся очень далеко, так, что между сторонами не решен только территориальный вопрос.
Что еще сказал Зеленский на пресс-конференции?
Президент Владимир Зеленский рассказал, что США предлагают Украине гарантии безопасности на 15 лет. Но Украина хочет получить более длительные гарантии – на 30 – 50 лет, чтобы обеспечить долгосрочную стабильность и безопасность, особенно для инвесторов и стратегической предсказуемости.
Зеленский также прокомментировал результаты экспертизы по смерти оппозиционера Алексея Навального, которого отравили токсином эпибатидином. Президент заявил, что не боится возможного отравления подобным путем, поскольку полностью сосредоточен на борьбе за выживание Украины и не думает о собственной жизни.
Зеленский отметил, что более 7 тысяч украинцев находятся в плену России, тогда как Украина удерживает более 4 тысяч российских военных. Киев полностью готов продолжать обмены пленными, даже в формате 100 на 100 или меньшем масштабе.