Это угроза большой оккупации: Зеленский объяснил позицию США и России о выводе войск с Донбасса

Владимир Зеленский рассказал, что Украина не будет отдавать России свои территории и выводить войска из Донецкой области. Российский диктатор Владимир Путин очень хотел бы получить такую "победу", но для Украины такой сценарий неприемлем.

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами в Мюнхене, пишет 24 Канал.

Будет ли Украина выводить войска с Донбасса?

Владимир Зеленский рассказал, что Путин и хотел бы захватить Донецкую область, чтобы выставить это как победу России в войне, или даже как свою личную заслугу. Однако такие амбиции российского диктатора Украина совсем не поддерживает, а значит не собирается уступать территории и не планирует выводить войска с Донбасса.

Я думаю, что они (россияне, – 24 Канал) никогда не преследовали других целей, кроме как оккупации Украины. Как минимум они хотят Донбасс, Донецкую область, но на 100%, чтобы продать это как победу для собственного общества. Возможно, даже не для общества, а может для самого себя. Это победа для Путина,

– отметил Зеленский.

Президент добавил, что ни оставление украинскими войсками своей территории, ни ее "обмен на другой кусок" Украина не примет. В частности это из-за того, что Донбасс – это не просто земля, но и 200 тысяч человек. Кроме того, там еще и погибли сотни тысяч украинцев.

Зеленский добавил, что передача России Крыма и желание Украины защищать Донбасс привело к исторической ошибке, которая и начала войну. Враг тогда боялся захватывать территории, однако в 2022 году стал сильнее, из-за того, что Владимира Путина никто не остановил.

По мнению украинского лидера, если дать российскому диктатору возможность захватить часть Украины и почувствовать "победу", неизвестно, что он сделает дальше и куда захочет двигаться.

Даже если там будут американские войска, никто не будет наблюдать за тем, что происходит на неподконтрольных Украине территориях,

– отметил украинский президент.

Какова позиция России по выводу войск с Донбасса?

Зеленский рассказал, что если Донбасс как можно скорее останется без защиты, то тогда возможен быстрый мир. Такие сообщения звучали от российских представителей.

В США в то же время говорят, что вопрос окончания войны продвинулся очень далеко, так, что между сторонами не решен только территориальный вопрос.

Что еще сказал Зеленский на пресс-конференции?