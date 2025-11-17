Україна замовить 100 французьких винищувачів Rafale: коли їх можна отримати

17 листопада Володимир Зеленський прибув до Франції. Там вони разом із Еммануелем Макроном підписали оборонну угоду, спрямовану на посилення України.

Наприкінці жовтня лідер Франції вже обіцяв Україні додаткові винищувачі Mirage, а також ракети Aster 30 до ЗРК SAMP/T. Втім, за даними ЗМІ, домовленості між президентами є значно ширшими, передає 24 Канал із посиланням на Defense Express.

Дивіться також Зеленський і Макрон підписали угоду про посилення України

Яку зброю і коли Україна може отримати від Франції?

Незалежні джерела заявляють, що угода між Зеленським і Макроном передбачатиме продаж Україні винищувачів Rafale та зенітних комплексів SAMP/T. Йдеться як про уживану техніку, яку можна поставити найближчим часом, так і нові зразки, які вже надійдуть у довгостроковій перспективі.

Згодом і сам Володимир Зеленський підтвердив повідомлення у ЗМІ. У розмові з Томою Місращі з TF1-LCI одразу після підписання контракту на базі Віллакубле він повідомив, що Україна щойно зробила історичне замовлення на 100 винищувачів Rafale для оснащення своєї армії.

Defense Express нагадує, що можливість передати Україні Rafale обговорювалася ще в жовтні. Rafale часто подають як літак без іноземних обмежень, бо всі його компоненти французькі. Це справді дає Україні можливість домовлятися лише з Францією – на відміну від Gripen чи Eurofighter, які залежать від багатьох країн. Франція також зазвичай менш сувора щодо обмежень на експортне озброєння, що могло б дати Україні більше свободи у використанні літаків.

Але є й інша сторона. Повна "автономність" Rafale означає так само повну залежність від Франції – від техобслуговування до постачання озброєння. Якщо у Франції зміниться політичний курс і до влади прийдуть сили, менш дружні до України, це може створити серйозні проблеми.

На відміну від F-16 чи Gripen, які використовують стандартизовані й доступні компоненти НАТО, Rafale майже повністю прив'язаний до французької промисловості. Це може обмежити можливості та швидкість постачань.

Також важливо оцінити, наскільки швидко Франція зможе поставити як уживані літаки, так і нові. Франція вже має досвід продажу вживаних Rafale іншим країнам:

Греція у 2021 році купила 12 уживаних і 6 нових Rafale F3R за 2,4 мільярда євро. Перший літак вона отримала через пів року після підписання контракту .

. Хорватія у 2021 році замовила 12 уживаних Rafale за 1,15 мільярда євро. Поставки тривали з жовтня 2023-го до квітня 2025-го.

Якщо ж говорити про нові літаки, то черга на виробництво Rafale зараз розтягнута приблизно на 9 років. А за прикладом контракту з Сербією, один новий Rafale у версії F4 коштує приблизно 225 мільйона євро.

Що ж до ЗРК SAMP/T, то Україна раніше отримувала кілька таких систем від Франції та Італії.

У самої Франції ще є резерв: станом на 2021 рік вона мала 10 таких комплексів, об'єднаних у 5 ескадрилей по дві системи кожна. Із цих десяти один або два комплекси вже надійшли Україні.

Щодо новішої версії SAMP/T NG, здатної перехоплювати гіперзвукові цілі, то її виробництво почнеться лише у 2026 році. Для французької армії планують закупити 8 комплексів до 2030 року та ще 4 – до 2034-го. Поки неясно, чи це будуть зовсім нові системи, чи модернізовані старі. Ціни та строки постачання новим замовникам теж не розголошують. Наприклад, Данія замовила SAMP/T NG у вересні цього року, але без уточнення вартості, конфігурації чи термінів отримання.

Що відомо про посилення ППО та авіації України?