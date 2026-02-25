Це має вміти кожен, – командувач Нацгвардії назвав нову "реальність" для військових

Керування дроном стає такою ж базовою навичкою для кожного військового, як і вміння поводитися зі зброєю. Реальність така, що російський підрозділ "Рубікон" цілеспрямовано полює на українських пілотів, тому потрібна постійна швидка ротація.

Командувач Національної гвардії України, бригадний генерал та Герой України Олександр Півненко розповів в інтерв'ю на ютуб-каналі Анни Максимчук, що Національна гвардія вже активно навчає управління БпЛА всіх військовослужбовців.

Чому кожен військовий має вміти керувати дроном?

Усі військовослужбовці Сил оборони України мають вміти працювати з БпЛА на базовому рівні: DJI Maviс або FPV. А також застосовувати для ведення бойових дій.

Час прийде – і ми всі будемо літати. Тому що ми знаємо про підрозділ "Рубікон", який полює на наших пілотів за допомогою КАБів, артилерії та дронів знищує їх, травмує, завдає поранень,

– зазначив Півненко.

Пілоти БпЛА постійно перебувають під загрозою, тому їх потрібно регулярно та швидко замінювати. Незалежно від звання, усі працюють на ротаційній основі за чіткими наказами – це необхідна реальність сучасної війни, яка зберігатиметься й надалі.

У Національній гвардії зараз підготовку пілотів проводять для всіх видів військ, крім медиків.

"Ми над цим дуже активно працюємо та надалі будемо розвивати ці напрямки", – сказав Півненко.

Повне інтервʼю з Олександром Півненком: дивіться відео

Зверніть увагу! Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко заявив, що Україна на практиці показує партнерам, що без її участі їм буде складно самостійно гарантувати власну безпеку. Показовим прикладом стали навчання НАТО в Естонії, під час яких 10 українських операторів дронів "ліквідували" 2 європейські батальйони.

