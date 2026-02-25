Як Україна домовляється з Данією щодо виробництва?

Skyfall спеціалізується на безпілотниках – зокрема, розробляє ударні дрони та системи для перехоплення ворожих БпЛА, пише Forbes.

Дивіться також Через удар Росії з виробництвом ракет "Фламінго" виникла проблема, – Зеленський

У данському Міноборони зазначили, що компанія має сильну лінійку продуктів і здатна забезпечити важливе для обох країн виробництво та постачання – як для України, так і для самої Данії. Якщо проєкт запустять, Skyfall запропонують співпрацю з однією або кількома місцевими компаніями.

Водночас перед підписанням будь-яких контрактів Данія планує провести детальну перевірку: оцінять структуру власності компанії, можливі корупційні ризики та питання фінансової прозорості, зокрема щодо запобігання відмиванню коштів.

Цікаво! На початку 2026 року Skyfall стала першою компанією, що отримала статус резидента Defence City. Крім дрона "Вампір", компанія виробляє також "Шрайк" та системи для перехоплення ворожих "Шахедів".

Що відомо про українське виробництво зброї?