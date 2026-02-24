Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів 24 Каналу, як Україна вистояла та впоралась з викликами війни, розвинувши власне виробництво озброєння та техніки. Водночас вона, імовірно, могла б досягнути кращих результатів, якби отримала одразу достатню військову допомогу від партнерів.

Що змінилося в українському ВПК за роки війни?

Маломуж зазначив, що у перші дні повномасштабного вторгнення було звернення президента України щодо того, щоб перевести економіку на воєнний лад. Йдеться про стратегічні підприємства, які виробляють, зокрема, балістичні, що здатні накривати ворога майже по всій його території.

На початку війни це було дуже важко зробити, але поступово вдалося вийти на ту модель, яка сьогодні визначила перспективи забезпечення Збройних Сил України,

– наголосив генерал армії.

На першому етапі була важлива допомога від наших союзників, але її виявилось недостатньо, щоб перемогти ворога. Якби Україна отримала достатню підтримку від США, Канади, Великої Британії, Європи і низки інших країн, наприклад, високоточні боєприпаси, це б дозволило, на його думку, перемогти ворога на полі бою.

"Тому Україна перейшла до моделі власного забезпечення поряд із закупівлею зброї, допомоги на базі "Рамштайн". Відбувся перехід до виробництва високоточних засобів, насамперед дронів. Все починалося з невеликих розвідувальних БпЛА, а зараз виготовляємо балістичні дрони типу ракет, які дістають на відстань до 3 тисячі кілометрів по території Росії", – наголосив екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

Зверніть увагу! Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан вважає, що Україна, вдаривши по Воткінському заводі в Росії ракетою "Фламінго", яка пролетіла приблизно 1600 – 1650 кілометрів, встановила "абсолютний рекорд". Адже ракета подолала усю російську ППО та змогла успішно уразити ціль. Він нагадав, що ця ракета була створена впродовж короткого часу – за чотири роки.

Крім того, вдалося вийти на системну кооперацію з партнерами з Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі, Чехії, з американськими підприємствами.

Це співпраця з програм ШІ, робототехніки, виробництва ракетних систем, дронів різних типів, систем управління військами, РЕБ, які можуть посадити не тільки дрони, але й російські ракети. Це величезна робота, яка дозволяє підняти високотехнічний потенціал України,

– підкреслив Микола Маломуж.

Також не залишається поза увагою закупівля високоточної зброї у США та водночас на зовнішніх ринках – боєприпасів для техніки та озброєння радянських зразків. Зокрема, за словами генерала армії, у межах чеської ініціативи з придбання до 2 мільйонів боєприпасів у 48 країн. Це снаряди для всіх видів наших вогневих засобів, які сьогодні працюють на полі бою поряд з високоточною зброєю, що виробляється в Україні.

Як в Україні посилюється обороноздатність?