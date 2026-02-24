Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, как Украина выстояла и справилась с вызовами войны, развив собственное производство вооружения и техники. В то же время она, вероятно, могла бы достичь лучших результатов, если бы получила сразу достаточную военную помощь от партнеров.

Что изменилось в украинском ВПК за годы войны?

Маломуж отметил, что в первые дни полномасштабного вторжения было обращение президента Украины относительно того, чтобы перевести экономику на военный лад. Речь идет о стратегических предприятиях, которые производят, в частности, баллистические, что способны накрывать врага почти по всей его территории.

В начале войны это было очень трудно сделать, но постепенно удалось выйти на ту модель, которая сегодня определила перспективы обеспечения Вооруженных Сил Украины,

– подчеркнул генерал армии.

На первом этапе была важна помощь от наших союзников, но ее оказалось недостаточно, чтобы победить врага. Если бы Украина получила достаточную поддержку от США, Канады, Великобритании, Европы и ряда других стран, например, высокоточные боеприпасы, это бы позволило, по его мнению, победить врага на поле боя.

"Поэтому Украина перешла к модели собственного обеспечения наряду с закупкой оружия, помощи на базе "Рамштайн". Состоялся переход к производству высокоточных средств, прежде всего дронов. Все начиналось с небольших разведывательных БПЛА, а сейчас изготавливаем баллистические дроны типа ракет, которые достают на расстояние до 3 тысяч километров по территории России", – отметил экс-руководитель Службы внешней разведки.

Обратите внимание! Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан считает, что Украина, ударив по Уоткинскому заводу в России ракетой "Фламинго", которая пролетела примерно 1600 – 1650 километров, установила "абсолютный рекорд". Ведь ракета преодолела всю российскую ПВО и смогла успешно поразить цель. Он напомнил, что эта ракета была создана в течение короткого времени – за четыре года.

Кроме того, удалось выйти на системную кооперацию с партнерами из Германии, Франции, Великобритании, Польши, Чехии, с американскими предприятиями.

Это сотрудничество по программам ИИ, робототехники, производства ракетных систем, дронов различных типов, систем управления войсками, РЭБ, которые могут посадить не только дроны, но и российские ракеты. Это огромная работа, которая позволяет поднять высокотехнический потенциал Украины,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Также не остается без внимания закупка высокоточного оружия в США и одновременно на внешних рынках – боеприпасов для техники и вооружения советских образцов. В частности, по словам генерала армии, в рамках чешской инициативы по приобретению до 2 миллионов боеприпасов в 48 стран. Это снаряды для всех видов наших огневых средств, которые сегодня работают на поле боя наряду с высокоточным оружием, что производится в Украине.

Как в Украине усиливается обороноспособность?