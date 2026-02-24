Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, как Украина выстояла и справилась с вызовами войны, развив собственное производство вооружения и техники. В то же время она, вероятно, могла бы достичь лучших результатов, если бы получила сразу достаточную военную помощь от партнеров.
Читайте также Удар FP-5 "Фламинго" мог побить рекорд дальности российского "Калибра", – Defense Express
Что изменилось в украинском ВПК за годы войны?
Маломуж отметил, что в первые дни полномасштабного вторжения было обращение президента Украины относительно того, чтобы перевести экономику на военный лад. Речь идет о стратегических предприятиях, которые производят, в частности, баллистические, что способны накрывать врага почти по всей его территории.
В начале войны это было очень трудно сделать, но постепенно удалось выйти на ту модель, которая сегодня определила перспективы обеспечения Вооруженных Сил Украины,
– подчеркнул генерал армии.
На первом этапе была важна помощь от наших союзников, но ее оказалось недостаточно, чтобы победить врага. Если бы Украина получила достаточную поддержку от США, Канады, Великобритании, Европы и ряда других стран, например, высокоточные боеприпасы, это бы позволило, по его мнению, победить врага на поле боя.
"Поэтому Украина перешла к модели собственного обеспечения наряду с закупкой оружия, помощи на базе "Рамштайн". Состоялся переход к производству высокоточных средств, прежде всего дронов. Все начиналось с небольших разведывательных БПЛА, а сейчас изготавливаем баллистические дроны типа ракет, которые достают на расстояние до 3 тысяч километров по территории России", – отметил экс-руководитель Службы внешней разведки.
Обратите внимание! Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан считает, что Украина, ударив по Уоткинскому заводу в России ракетой "Фламинго", которая пролетела примерно 1600 – 1650 километров, установила "абсолютный рекорд". Ведь ракета преодолела всю российскую ПВО и смогла успешно поразить цель. Он напомнил, что эта ракета была создана в течение короткого времени – за четыре года.
Кроме того, удалось выйти на системную кооперацию с партнерами из Германии, Франции, Великобритании, Польши, Чехии, с американскими предприятиями.
Это сотрудничество по программам ИИ, робототехники, производства ракетных систем, дронов различных типов, систем управления войсками, РЭБ, которые могут посадить не только дроны, но и российские ракеты. Это огромная работа, которая позволяет поднять высокотехнический потенциал Украины,
– подчеркнул Николай Маломуж.
Также не остается без внимания закупка высокоточного оружия в США и одновременно на внешних рынках – боеприпасов для техники и вооружения советских образцов. В частности, по словам генерала армии, в рамках чешской инициативы по приобретению до 2 миллионов боеприпасов в 48 стран. Это снаряды для всех видов наших огневых средств, которые сегодня работают на поле боя наряду с высокоточным оружием, что производится в Украине.
Как в Украине усиливается обороноспособность?
Владимир Зеленский в Германии посетил первое совместное немецко-украинское предприятие Quantum Frontline Industries, которое производит дроны для нужд Сил обороны. Президент отметил, что эти средства – современная украинская технология, которая оснащена искусственным интеллектом и проверена в бою.
Украина разработала и протестировала новую лазерную систему вооружения Sunray, которая способна защищать гражданское население от атак российских беспилотников. Система работает бесшумно и без видимого лазерного луча и может за считанные секунды сжечь вражеский дрон.
Европейская оборонно-технологическая компания STARK, которая специализируется на разработке и совершенствовании беспилотного вооружения, в частности дронов-камикадзе Virtus, открывает в Украине R&D-центр. Он будет обеспечивать локальное обучение и постоянную поддержку для пользователей. Благодаря деятельности центра должно существенно сократиться время перехода от этапа проектирования к серийному производству.