Об этом заявили в компании накануне Мюнхенской конференции по безопасности.

Чем будет заниматься новый центр?

Компания STARK специализируется на разработке и совершенствовании беспилотного вооружения, в частности дронов-камикадзе Virtus, на основе обратной связи от военных операторов в Европе и Украине.

Украинский R&D-центр компании предусматривает площадку площадью 2000 квадратных метров, рассчитанную на работу более 200 специалистов. Центр сосредоточится на исследованиях и разработках, интеграции, обучении и технической поддержке. Ожидается, что деятельность центра существенно сократит время перехода от этапа проектирования до серийного производства.

Запуск R&D-центра в Украине также позволит компании осуществлять ежедневные технологические итерации с учетом реальных оперативных данных непосредственно с поля боя.

Такой формат работы ускорит цикл разработки и внедрения обновлений и обеспечит адаптацию беспилотных систем к актуальным вызовам фронта.

Война России против Украины кардинально изменила ландшафт безопасности Европы. Россия реорганизовала свою оборонную промышленность для ведения войны, и этот конфликт показал, что сдерживание сейчас зависит не только от военных возможностей, но и от способности обеспечивать стабильное производство,

– заявил COO STARK Ukraine Максим Черкис.

Отмечается, что компания STARK рассматривает Украину как ключевого партнера в формировании новой архитектуры европейской безопасности и обороны и планирует дальнейшее расширение своего присутствия в стране – от R&D до полноценного производства БпЛА.

Кроме этого, представители STARK объявили об открытии нового офиса в Греции, что должно укрепить позиции компании как панъевропейского производителя оборонных систем.

STARK становится ключевой опорой и партнером в защите Европы, развивая локальные R&D и производство оборонных технологий по всему континенту. Используя инновации с передовой и со всей Европы, мы помогаем обеспечить быстрое производство проверенных систем и их актуальность по мере изменений оперативных потребностей,

– отметил CEO STARK Уве Хорстманн.

