Об этом заявили в компании накануне Мюнхенской конференции по безопасности.
Читайте также Новая лазерная ПВО Украины Sunray: военный эксперт разобрал, как работает такая система
Чем будет заниматься новый центр?
Компания STARK специализируется на разработке и совершенствовании беспилотного вооружения, в частности дронов-камикадзе Virtus, на основе обратной связи от военных операторов в Европе и Украине.
Украинский R&D-центр компании предусматривает площадку площадью 2000 квадратных метров, рассчитанную на работу более 200 специалистов. Центр сосредоточится на исследованиях и разработках, интеграции, обучении и технической поддержке. Ожидается, что деятельность центра существенно сократит время перехода от этапа проектирования до серийного производства.
Запуск R&D-центра в Украине также позволит компании осуществлять ежедневные технологические итерации с учетом реальных оперативных данных непосредственно с поля боя.
Такой формат работы ускорит цикл разработки и внедрения обновлений и обеспечит адаптацию беспилотных систем к актуальным вызовам фронта.
Война России против Украины кардинально изменила ландшафт безопасности Европы. Россия реорганизовала свою оборонную промышленность для ведения войны, и этот конфликт показал, что сдерживание сейчас зависит не только от военных возможностей, но и от способности обеспечивать стабильное производство,
– заявил COO STARK Ukraine Максим Черкис.
Отмечается, что компания STARK рассматривает Украину как ключевого партнера в формировании новой архитектуры европейской безопасности и обороны и планирует дальнейшее расширение своего присутствия в стране – от R&D до полноценного производства БпЛА.
Кроме этого, представители STARK объявили об открытии нового офиса в Греции, что должно укрепить позиции компании как панъевропейского производителя оборонных систем.
STARK становится ключевой опорой и партнером в защите Европы, развивая локальные R&D и производство оборонных технологий по всему континенту. Используя инновации с передовой и со всей Европы, мы помогаем обеспечить быстрое производство проверенных систем и их актуальность по мере изменений оперативных потребностей,
– отметил CEO STARK Уве Хорстманн.
Какую еще военную помощь получит Украина?
Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что партнеры Контактной группы по вопросам обороны Украины на встрече в Брюсселе 12 февраля обязались предоставить 35 миллиардов долларов новой военной помощи Украине.
Министр обороны Украины Михаил Федоров уточнил, что часть средств планируют направить на укрепление, в частности, систем ПВО. Кроме того, помощь пойдет на дроны, развитие дроно-штурмовых подразделений, deep strike и дроны-перехватчики.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия предоставит Украине 5 перехватчиков PAC-3 при условии, если другие страны-партнеры пожертвуют в целом 30 единиц этих ракет. В то же время сроки поставки соответствующего вооружения в Украину Писториус ничего не говорил.