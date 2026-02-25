Как Украина договаривается с Данией о производстве?

Skyfall специализируется на беспилотниках – в частности, разрабатывает ударные дроны и системы для перехвата вражеских БпЛА, пишет Forbes.

Смотрите также Из-за удара России с производством ракет "Фламинго" возникла проблема, – Зеленский

В датском Минобороны отметили, что компания имеет сильную линейку продуктов и способна обеспечить важное для обеих стран производство и поставки – как для Украины, так и для самой Дании. Если проект запустят, Skyfall предложат сотрудничество с одной или несколькими местными компаниями.

В то же время перед подписанием любых контрактов Дания планирует провести детальную проверку: оценят структуру собственности компании, возможные коррупционные риски и вопросы финансовой прозрачности, в частности по предотвращению отмывания средств.

Интересно! В начале 2026 года Skyfall стала первой компанией, получившей статус резидента Defence City. Кроме дрона "Вампир", компания производит также "Шрайк" и системы для перехвата вражеских "Шахедов".

Что известно об украинском производстве оружия?