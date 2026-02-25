Как Украина договаривается с Данией о производстве?
Skyfall специализируется на беспилотниках – в частности, разрабатывает ударные дроны и системы для перехвата вражеских БпЛА, пишет Forbes.
В датском Минобороны отметили, что компания имеет сильную линейку продуктов и способна обеспечить важное для обеих стран производство и поставки – как для Украины, так и для самой Дании. Если проект запустят, Skyfall предложат сотрудничество с одной или несколькими местными компаниями.
В то же время перед подписанием любых контрактов Дания планирует провести детальную проверку: оценят структуру собственности компании, возможные коррупционные риски и вопросы финансовой прозрачности, в частности по предотвращению отмывания средств.
Интересно! В начале 2026 года Skyfall стала первой компанией, получившей статус резидента Defence City. Кроме дрона "Вампир", компания производит также "Шрайк" и системы для перехвата вражеских "Шахедов".
Что известно об украинском производстве оружия?
Украина значительно развила собственное производство высокотехнологичного оружия, включая дроны и баллистические системы. Страна наладила системную кооперацию с партнерами из Германии, Франции, Великобритании, Польши, Чехии, а также с США для развития технологий в сфере ИИ, робототехники и производства ракетных систем.
Украинские разработчики создали мобильную лазерную систему Sunray для уничтожения вражеских дронов. Комплекс, над которым работали около двух лет, способен быстро поджигать беспилотники и стоит значительно дешевле западных аналогов. Вместе с дронами-перехватчиками P1-Sun эти технологии могут существенно уменьшить эффективность массированных атак России.
Украинская ракета "Фламинго" могла побить мировой рекорд дальности полета боевого пуска, преодолев до 1600 – 1650 километров, успешно избежав российской системы ПВО.