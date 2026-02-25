Это должен уметь каждый, – командующий Нацгвардии назвал новую "реальность" для военных

Управление дроном становится таким же базовым навыком для каждого военного, как и умение обращаться с оружием. Реальность такова, что российское подразделение "Рубикон" целенаправленно охотится на украинских пилотов, поэтому нужна постоянная быстрая ротация.

Командующий Национальной гвардии Украины, бригадный генерал и Герой Украины Александр Пивненко рассказал в интервью на ютуб-канале Анны Максимчук, что Национальная гвардия уже активно обучает управлению БпЛА всех военнослужащих.

Почему каждый военный должен уметь управлять дроном?

Все военнослужащие Сил обороны Украины должны уметь работать с БпЛА на базовом уровне: DJI Маѵіс или FPV. А также применять для ведения боевых действий.

Время придет – и мы все будем летать. Потому что мы знаем о подразделении "Рубикон", который охотится на наших пилотов с помощью КАБов, артиллерии и дронов уничтожает их, травмирует, наносит ранения,

– отметил Пивненко.

Пилоты БпЛА постоянно находятся под угрозой, поэтому их нужно регулярно и быстро заменять. Независимо от звания, все работают на ротационной основе по четким приказам – это необходимая реальность современной войны, которая будет сохраняться и в дальнейшем.

В Национальной гвардии сейчас подготовку пилотов проводят для всех видов войск кроме медиков.

"Мы над этим очень активно работаем и в дальнейшем будем развивать эти направления", – сказал Пивненко.

