Командующий Национальной гвардии Украины, бригадный генерал и Герой Украины Александр Пивненко рассказал в интервью на ютуб-канале Анны Максимчук, что Национальная гвардия уже активно обучает управлению БпЛА всех военнослужащих.
Смотрите также: Украинский дрон "Вампир" может появиться в Дании: компания договаривается о производстве
Почему каждый военный должен уметь управлять дроном?
Все военнослужащие Сил обороны Украины должны уметь работать с БпЛА на базовом уровне: DJI Маѵіс или FPV. А также применять для ведения боевых действий.
Время придет – и мы все будем летать. Потому что мы знаем о подразделении "Рубикон", который охотится на наших пилотов с помощью КАБов, артиллерии и дронов уничтожает их, травмирует, наносит ранения,
– отметил Пивненко.
Пилоты БпЛА постоянно находятся под угрозой, поэтому их нужно регулярно и быстро заменять. Независимо от звания, все работают на ротационной основе по четким приказам – это необходимая реальность современной войны, которая будет сохраняться и в дальнейшем.
В Национальной гвардии сейчас подготовку пилотов проводят для всех видов войск кроме медиков.
"Мы над этим очень активно работаем и в дальнейшем будем развивать эти направления", – сказал Пивненко.
Полное интервью с Александром Пивненко: смотрите видео
Обратите внимание! Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко заявил, что Украина на практике показывает партнерам, что без ее участия им будет сложно самостоятельно гарантировать собственную безопасность. Показательным примером стали учения НАТО в Эстонии, во время которых 10 украинских операторов дронов "ликвидировали" 2 европейских батальона.
Что известно об атаках украинских дронов по России?
- Украина ведет активную оборону, нанося удары по военным объектам в России, чтобы ослабить ее боевые возможности. Эти атаки нацелены на склады боеприпасов и предприятия по производству вооружения, чтобы уменьшить потенциал РФ для продолжения агрессии.
- 25 февраля беспилотники нанесли удар по химическому предприятию ПАО "Дорогобуж" в Смоленской области РФ, в результате чего произошел пожар; также сообщается о вероятных пострадавших. В Минобороны России заявили, что силы противовоздушной обороны якобы перехватили 69 дронов над территорией страны.
- В ночь на 24 февраля в Севастополе прогремело по меньшей мере три взрыва – предварительно их связывают с атакой беспилотников. Также звуки взрывов фиксировали в районах аэродромов "Кача" и "Бельбек", а еще в Саках, Керчи и Красноперекопском районе.