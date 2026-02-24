Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала отметил, что сейчас Украина еще не перенесла войну на территорию России, а осуществляет активную оборону. Ее удары по стране-агрессору нацелены на то, чтобы ослабить российскую военную машину.
Что означает понятие "перенос войны"?
Когда была Вторая мировая война, советская армия вышла на границы СССР, начала освобождать Польшу, Болгарию, Румынию от нацистов – вот это, как подчеркнул Лакийчук, был перенос войны на территорию врага, происходило освобождение порабощенных народов.
Украина, по его словам, пока не собирается освобождать народы России от путинского гнета. Он убежден, что они сами сначала должны что-то для этого сделать, если не согласны с имперской политикой Москвы.
Пока то, что делают СОУ, можно назвать как ослабление российского военного потенциала. Когда прилетает по арсеналам в Волгоградской области, Краснодарском крае, то следует понимать, что атакуются склады с ракетами и бомбами, которые российские оккупанты хотели запустить по украинским городам и селам,
– озвучил Лакийчук.
Он подчеркнул, что когда СОУ бьют по Елабуге или Воткинску, где производятся "Шахеды" и "Искандеры", это делается украинскими защитниками для того, чтобы обрезать вооруженные возможности врага.
Лакийчук отметил, что когда атаки направляются по российским НПЗ, нефтяных терминалах в Черном и Азовском морях, это тоже со стороны Украины осуществляется с целью снизить российский военный потенциал.
"Потому что горюче-смазочные материалы – это такая же основа армии, как и снаряды. Без горючего танки и машины не смогут ездить, а без керосина не сможет летать авиация, а ракеты – без ракетного топлива", – подытожил Лакийчук.
Какие объекты в России были атакованы на днях?
- Дроны поразили еще раз по нефтеперекачивающей станции "Калейкино", которая расположена в Татарстане. Она считается ключевым узлом транспортировки нефти, принимает ее из Западной Сибири и Поволжья для дальнейшей продажи на экспорт. Возгорание зафиксировано в районе одного из резервуаров. На месте до сих пор не потушили пожар, который произошел в результате прошлого удара по объекту.
Украинские дальнобойные БпЛА прилетели на Нефтегорский газоперерабатывающий завод в Самарской области. В результате атаки произошел пожар. Под удар попали вертикальные колонны стабилизации, это основные аппараты подготовки сырья для возможности дальше его транспортировать. Этот ГПЗ привлечен к обеспечению потребностей российской армии.
Подразделения ВСУ, используя ракеты "Фламинго", ударили по предприятию ВПК России – "Воткинскому заводу" в Удмуртии. На территории объекта произошел пожар. Этот завод занимается производством межконтинентальных баллистических ракет "Ярс", баллистических ракет для подводных лодок "Булава", баллистических ракет "Искандер-М" и 9-С-7760 для комплексов "Кинжал".