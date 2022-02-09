"Війна триватиме максимум 3 – 4 дні": чи наважиться Лукашенко напасти на Україну

Ескалація біля українських кордонів триває. Росія та її сателіти – режим Олександра Лукашенка, а також російські військові та їх проксі в ОРДЛО та невизнаному Придністров'ї – нагромадили наразі від 100 тисяч до 150 тисяч вояків та значну кількість техніки.

Першою в планах агресорів є "Республіка Дніпровія". Хто наступний і чи буде він взагалі – покаже час. Аналіз ситуації – в матеріалі сайту 24 каналу.

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Російські угруповання

"Точну" кількість угруповання агресора називають західні ЗМІ, що подолали нарешті втому від російсько-української війни, яка триває вже 8 років, та почали ледь не щодня писати та "інформувати" про "невідворотність вторгнення".

Подекуди ці повідомлення нагадували косплей відомої байки про хлопчика, що кричав "Вовки". Особливо – після ганебного "вкиду" агенції Bloomberg, що спочатку проінформувала про початок великого російського вторгнення, а за 30 хвилин зняла новину та повідомила про "жахливу помилку".

За останніми даними західних ЗМІ, "вовки" призначили "Час Ч" на період, починаючи з 15 лютого (коли найбільше промерзне земля на Сході України та танкові з'єднання росіян матимуть всі умови для запланованого десь в бункерах бліцкригу) та до кінця березня 2022 року.

Як пише Reuters, наразі росіяни ще не мають повноцінного ударного угруповання на кордонах з Україною – лише 70% або 60 із 83 запланованих для вторгнення батальйонних груп (ще 14 – десь в дорозі). Як і попередні повідомлення за темою, джерела Reuters – анонімні.

Путін продовжує скупчувати війська на кордоні з Україною / Фото Getty Images

Офіційні заяви Москви та Вашингтону

Вашингтон у цілому розділяє тональність журналістів, але все ж змушений був відмовитись від використання терміну "невідворотність" та похідних від нього при оцінці ситуації.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, коментуючи останні публікації, наголосив, що війна, якщо вона почнеться, матиме катастрофічні наслідки.

Якщо розпочнеться війна, це матиме величезну людську ціну для України, але ми віримо, що виходячи з наших приготувань і нашої відповіді, це матиме також стратегічну ціну і для Росії,

– заявив Джейк Салліван.

Росія ж показово або мовчить, або все спростовує й намагається виглядати миролюбно. Навіть президент цієї держави тихенько собі посапував на відкритті зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

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Багато честі називати їх "натівці". "Натісти" вони після того, що влаштували з фейками про псевдоагресію Росії щодо України,

– у тон "генеральній лінії" заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Марія Захарова традиційно відмахнулася від питання про війська Росії / Фото Getty Images

Втім, це удавана миролюбність. Війська Росії нікуди від кордонів України не поділися й, дійсно, прибувають все нові й нові.

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Заяви Лукашенка

Натомість не мовчить правитель Білорусі Олександр Лукашенко та видає на-гора розсип епатажних заяв.

Війна триватиме максимум 3 – 4 дні. Там не буде кому проти нас воювати. Ті, яких показують з дерев'яними автоматами, як вони тренуються, так ми зараз вийдемо з тобою в сусідній зал і знімемо на мобільний телефон це тренування і покажемо…. І як тільки трохи "запахло", Володя Зеленський одразу дав задню,

– так Лукашенко грав м'язами в інтерв'ю російському пропагандисту Соловйову.

Щоправда, у випадку білоруського диктатора вже давно відомо, що треба дивитися не на його заяви, а лише на вчинки. А вони наразі такі: Білорусь офіційно не визнала незаконну російську анексію українських територій та не бажає мати справу з російськими проксі на Донбасі, яких маскують під сепаратистів.

Лукашенко заявив, що війна з Україною триватиме 3 дні / Фото Getty Images

Власне, на ці факти потрібно орієнтуватися, а не на заяви для "зомбоящика".

Для Заходу важливо втопити у крові російсько-українське братство, наше слов'янське братство. Але ж ми рідні слов'янські народи, вихідці з однієї купелі хрещення. Наше коріння з глибини віків, і це треба зберегти чого б не варто нам. Хоч би як комусь хотілося, ми повернемо нашу Україну в лоно нашого слов'янства. Ми це обов'язково зробимо,

– сказав Лукашенко у своєму щорічному посланні до білоруського "парламенту".

Офіційний Київ стверджує, що все під контролем, а також інформує про безпрецедентну військову допомогу від країн НАТО, муштрує резервістів і розмірковує, що робити з німецькими шоломами.

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"Дніпровія" в облозі

Навчання у Білорусі викликають дійсно велике занепокоєння. Як свідчать супутникові знімки компанії Maxar Technologies, розгортання військ відбувається всього лише за 50 кілометрів від українського кордону – в районі Єльську, Речиці та Лунинці.

Супутникові знимки зафіксували 15 штурмовиків Су-25 і ЗРК С-400 на аеродромі Лунинець, а також оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер", ЗРК С-400 та реактивні системи залпового вогню поблизу Єльська.

Очікується, що у навчаннях "Союзна рішучість – 2022" Росії та Білорусі братимуть участь 15 батальйонно-тактичних груп, тобто – понад 10 тисяч вояків. Втім, ця чисельність може бути вищою. Також варто врахувати військовий контингент росіян в районі їхнього власного кордону з Україною.

Все це "добро" Росія легалізувала в Білорусі під маркою навчань, активна фаза яких має початися 10 лютого та тривати до 20 лютого.

Путін та Лукашенко придумали військові навчання біля кордонів України / Фото Getty Images

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Виправданням для аномального скупчення російських військ на українських кордонах є військові навчання, що відбуваються ледь не каскадом. У лютому в агресора заплановані два великі вишколи – в Ростовській області Росії та на території Білорусі.

Де-факто, росіяни в Білорусі будуть відпрацьовувати війну проти України. Й особливо не ховаються. За легендою, "Республіка Полісся" та "Північна Федерація" будуть воювати проти "Республіки Дніпровія".

Атака на "Дніпровію" / Скриншот

Для Лукашенка навчання, що почнуться 10 лютого, стануть вжеза останні 5 років. У 2017 році Росія та Білорусь в межах навчань "Захід – 2017" воювали проти уявної держави "Вейшнорія", яку штабісти локалізували в межах західної частини Білорусі за принципом локалізації електорату, що був проти Лукашенка. Станом на 2022 рік його ненавидить уся Білорусь. Таким чином, віртуальна перемога у тій війні залишилась за Вейшнорією. Ситуація в офлайні інша –. При цьомуй наразі його. Особливо трагічно, що більшість з цих багнетів належать російським окупантам.

"Дніпровія" нібито виявилася дуже підступною й хотіла знищити миролюбний режим "Республіки Полісся" та зашкодити існуванню конфедерації з "північними" – спочатку роботу вели диверсанти під виглядом активістів, а після їх провалу "дніпровці" розпочали військову операцію.

Цей "ідеальний план" був реалізований 2008-го року у Грузії, також вже кілька років Росія звідусіль волає про його реалізацію Україною на Донбасі в ОРДЛО та активно шукає так званий casus belli.

На цю мить усе відбувається у рамках наших оцінок. За кілька днів розпочнеться активна фаза російсько-білоруських навчань… Одночасно плануються навчання частини підрозділів Південного військового округу РФ… З нашого боку робиться усе необхідне для контролю подібних ситуацій,

– сказав міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, Міністерство оборони оцінює наразі ймовірність "значної ескалації" як низьку, а "безпрецедентна військова допомога від партнерів суттєво підвищила наші спроможності до опору… Так само набирає обертів розгортання Сил ТрО Збройних сил України".

Чи переросте брязкання росіянами зброєю на кордонах з Україною у повномасштабне вторгнення – невідомо. Наразі про це не знає ніхто – схоже, навіть у таємних російських бункерах.

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Прогнозувати, що відбувається в головах їх мешканців – справа марна й невдячна. Але саме до українських кордонів наразі прикута увага всього світу.

Військова допомога Заходу Україні не припиняється / Фото з твіттеру Олексія Резнікова

На щастя, Україна – не сама й на відміну від 2014 року має потужну армію та союзників, що не планують повторювати свої минулі помилки.

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Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.