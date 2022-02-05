Та за подібну заяву довелося вибачатися. У ЗМІ пояснили, що це була заготовка заголовку, але як вона потрапила сайт – поки невідомо.

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Bloomberg помилково заявив, що Росія вдерлася в Україну

4 лютого приблизно о 16 годині за місцевим часом у Сполучених Штатах Америки (23:00 за Києвом) на порталі Bloomberg з'явилося повідомлення "Russia Invades Ukraine" – "Росія вдирається в Україну".

У ЗМІ помітили помилку швидко та видалили тривожну інформацію. Згодом там опублікували пояснення: мовляв, журналісти "готують заголовки для багатьох сценаріїв".

Bloomberg вибачився за помилку та запевнив, що "заголовок опублікували випадково". Як так сталося – це будуть з'ясовувати.

Чому ймовірне вторгнення Росії в Україну – гостра тема

США та інші країни Заходу вже кілька місяців попереджають, що Росія може піти на нове масштабне вторгнення в Україну.

Наразі його не вважають невідворотним, але поведінка Кремля (концентрація військ біля українських кордонів, в окупованому Криму, і навіть у Білорусі) викликає занепокоєння.

В Україні концентрацію військ Росії вважають недостатньою для наступу на Україну. Уряд та президент закликають людей не панікувати, а Захід – не перебільшувати загрозу.