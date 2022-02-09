"Война продлится максимум 3–4 дня": решится ли Лукашенко напасть на Украину

Эскалация у украинских границ продолжается. Россия и ее сателлиты – режим Александра Лукашенко, а также российские военные и их прокси в ОРДЛО и непризнанном Приднестровье – накопили сейчас от 100 тысяч до 150 тысяч солдат и большое количество техники.

Первой в планах агрессоров является "Республика Днепровия". Кто следующий и будет ли он вообще – покажет время. Анализ ситуации – в материале сайта 24 канала.

Читайте В Bloomberg случайно объявили о вторжении России в Украину

Российские группировки

"Точное" количество группировки агрессора называют западные СМИ, преодолевшие наконец усталость от российско-украинской войны, которая длится уже 8 лет, и начавшие чуть ли не ежедневно писать и "информировать" о "неотвратимости вторжения".

Иногда эти сообщения напоминали косплей известной басни о мальчике, который кричал "Волки". Особенно – после позорного "вброса" агентства Bloomberg, которое изначально проинформировало о начале великого русского вторжения, а через 30 минут сняло новость и сообщило об "ужасной ошибке".

По последним данным западных СМИ, "волки" назначили "время Ч" на период, начиная с 15 февраля (когда больше всего промерзнет земля на востоке Украины и танковые соединения россиян будут иметь все условия для запланированного где-то в бункерах блицкрига) и до конца марта 2022 года.

Как пишет Reuters, сейчас россияне еще не имеют полноценной ударной группировки на границах с Украиной – лишь 70% или 60 из 83 запланированных для вторжения батальонных групп (еще 14 – где-то в пути). Как и предыдущие сообщения по теме, источники Reuters – анонимные.

Путин продолжает накапливать войска на границе с Украиной / Фото Getty Images

Официальные заявления Москвы и Вашингтона

Вашингтон в целом разделяет тональность журналистов, но все же вынужден был отказаться от использования термина "неотвратимость" и производных от него при оценке ситуации.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя последние публикации, подчеркнул, что война, если она начнется, будет иметь катастрофические последствия.

Если начнется война, это будет иметь огромную человеческую цену для Украины, но мы верим, что исходя из наших приготовлений и нашего ответа, это будет иметь также стратегическую цену и для России,

– заявил Джейк Салливан.

Россия же показательно или молчит, или все отрицает и пытается выглядеть миролюбиво. Даже президент этого государства тихонько себе посапывал на открытии зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Не упустите Путин притворился спящим, когда на Олимпиаде-2022 выходила сборная Украины: курьезное видео

Много чести называть их "натовцы". "Натисты" они после того, что устроили с фейками о псевдоагрессии России в отношении Украины,

– в тон "генеральной линии" заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.



Мария Захарова традиционно отмахнулась от вопроса о войсках России / Фото Getty Images

Впрочем, это кажущееся миролюбие. Войска России никуда от границ Украины не делись и, действительно, прибывают все новые и новые.

К теме Олимпиада-2022: как Игры в Пекине стали заложниками большой политики

Заявления Лукашенко

Зато не молчит правитель Беларуси Александр Лукашенко и выдает на гора россыпь эпатажных заявлений.

Война продлится максимум 3 – 4 дня. Там некому будет против нас воевать. Те, которых показывают с деревянными автоматами, как они тренируются, так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал и снимем на мобильный телефон эту тренировку и покажем.... И как только немного "запахло", Володя Зеленский сразу дал заднюю,

– так Лукашенко играл мускулами в интервью российскому пропагандисту Соловьеву.

Правда, в случае белорусского диктатора уже давно известно, что надо смотреть не на его заявления, а только на поступки. А они сейчас такие: Беларусь официально не признала незаконную российскую аннексию украинских территорий и не желает иметь дело с российскими прокси на Донбассе, которых маскируют под сепаратистов.



Лукашенко заявил, что война с Украиной продлится 3 дня / Фото Getty Images

Собственно, на эти факты нужно ориентироваться, а не на заявления для "зомбоящика".

Для Запада важно утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство. Но ведь мы родные славянские народы, выходцы из одной купели крещения. Наши корни из глубины веков, и это надо сохранить, чего бы ни стоило нам. Как бы кому-то не хотелось, мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства. Мы это обязательно сделаем,

– сказал Лукашенко в своем ежегодном послании к белорусскому "парламенту".

Официальный Киев утверждает, что все под контролем, а также информирует о беспрецедентной военной помощи от стран НАТО, муштрует резервистов и размышляет, что делать с немецкими шлемами.

Тяжелое преступление в России экс-военный выступил против войны с Украиной и обвинил Путина

"Днепровия" в осаде

Учения в Беларуси вызывают действительно большое беспокойство. Как свидетельствуют спутниковые снимки компании Maxar Technologies, развертывание войск происходит всего лишь в 50 километрах от украинской границы – в районе Ельска, Речицы и Лунинца.

Спутниковые снимки зафиксировали 15 штурмовиков Су-25 и ЗРК С-400 на аэродроме Лунинца, а также оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", ЗРК С-400 и реактивные системы залпового огня вблизи Ельска.

Ожидается, что в учениях "Союзная решимость – 2022" России и Беларуси будут участвовать 15 батальонно-тактических групп, то есть – более 10 тысяч воинов. Впрочем, эта численность может быть выше. Также стоит учесть военный контингент россиян в районе их собственной границы с Украиной.

Все это "добро" Россия легализовала в Беларуси под маркой учений, активная фаза которых должна начаться 10 февраля и продлиться до 20 февраля.



Путин и Лукашенко придумали военные учения у границ Украины / Фото Getty Images

Стоит почитать Военные США продолжают прибывать в Польшу: эпические кадры

Оправданием для аномального скопления российских войск на украинских границах являются военные учения, происходящие чуть ли не каскадом. В феврале у агрессора запланированы две крупные выучки – в Ростовской области России и на территории Беларуси.

Де-факто, россияне в Беларуси будут отрабатывать войну против Украины. И особо не прячутся. По легенде, "Республика Полесье" и "Северная Федерация" будут воевать против "Республики Днепровия".

Атака на "Днепровию" / Скриншот

Для Лукашенко учения, которые начнутся 10 февраля, станут ужеза последние 5 лет. В 2017 году Россия и Беларусь в рамках учений "Запад – 2017" воевали против мнимого государства "Вейшнория", которе штабисты локализовали в пределах западной части Беларуси по принципу локализации электората, что был против Лукашенко. По состоянию на 2022 год его ненавидит вся Беларусь. Таким образом, виртуальная победа в той войне осталась за Вейшнорией. Ситуация в офлайне другая –. При этоми сейчас его. Особенно трагично, что большинство из этих штыков принадлежат российским оккупантам.

"Днепровия" якобы оказалась очень коварной и хотела уничтожить миролюбивый режим "Республики Полесье" и навредить существованию конфедерации с "северными" – сначала работу вели диверсанты под видом активистов, а после их провала "днепровцы" начали военную операцию.

Этот "идеальный план" был реализован в 2008-м году в Грузии, также уже несколько лет Россия отовсюду взывает о его реализации Украиной на Донбассе в ОРДЛО и активно ищет так называемый casus belli.

На данный момент все происходит в рамках наших оценок. За несколько дней начнется активная фаза российско-белорусских учений... Одновременно планируются учения части подразделений Южного военного округа РФ... С нашей стороны делается все необходимое для контроля подобных ситуаций,

– сказал министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, Министерство обороны оценивает сейчас вероятность "значительной эскалации" как низкую, а "беспрецедентная военная помощь от партнеров существенно повысила наши способности к сопротивлению... Так же набирает обороты развертывание Сил ТрО Вооруженных сил Украины".

Перерастет ли бряцание россиянами оружием на границах с Украиной в полномасштабное вторжение – неизвестно. Пока об этом не знает никто, похоже, даже в тайных российских бункерах.

К теме Лукашенко угрожает Украине "военным ответом" в случае наступления на Донбассе

Прогнозировать, что происходит в головах их обитателей – дело бесполезное и неблагодарное. Но именно к украинским границам пока приковано внимание всего мира.



Военная помощь Запада Украине не прекращается / Фото из твиттера Алексея Резникова

К счастью, Украина – не сама и в отличие от 2014 года имеет мощную армию и союзников, что не планируют повторять свои прошлые ошибки.

Россия стягивает войска возле Черниговщины: смотрите видео

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.