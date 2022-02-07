Однак що це означає, що ж змінилося, чому вторгнення перестало бути "неминучим", невже Путін нарешті отямився й відвів війська?

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Так от, направду, взагалі нічого не змінилося і Путін навпаки і далі продовжує концентрувати свої війська, зокрема, до наших північних кордонів, там, де ми межуємо із Білоруссю. Кремль і далі передислоковує туди своїх армійців та техніку під приводом спільних навчань.



Путін продовжує концентрувати свої війська біля північних кордонів / Фото Getty Images

За даними Єнса Столтенберга, а це очільник НАТО, російських військ в Білорусі вже сконцентровано аж 30 тисяч, зокрема, там тепер московські сили спеціальних операцій, а також там винищувачі "СУ-35" й ракетні комплекси.

Мовиться зокрема про "Іскандери". Це ті, які по наземних цілях здатні влучити на далекій відстані. Та про "ЕС-400", ті, що здатні уражати повітряні цілі також на далекій відстані. Ці "Іскандери" та "ЕС-400" з території Білорусі нині легко дострілюють і до Києва, і до Вільнюса, і до Варшави.

Чому Білий дім змінив риторику

Тобто в плані "концентрації російських військ біля українських кордонів" направду взагалі нічого не змінилося, але ж чому тоді Білий дім змінив риторику і більше не оцінює її як "неминучу".

Так от, ви не повірите, але це просто речниця Джен Псакі заявила, що більше не вживатиме настільки "категоричних" оціночних суджень, бо в когось може скластися помилкове враження, що Білий дім щось знає про вже ухвалене Путіним рішення про напад.

Однак такого знання у Сполучних Штатів – виявляється – натепер немає, запевнила речниця Білого дому.

Ну і я так собі думаю, може тоді дарма чимало українців сміялися з Зеленського і називали його божевільним, коли почули про його звернення до союзників із проханням не нагнітати паніку із тим "російським вторгненням"?

Ми тоді вважали, що це Зеленський, м'яко кажучи, занадто оптимістичний, але тепер виявилося, що це просто речниця Білого дому була занадто категоричною, що вона тепер от і визнала.

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Україна щодня стає сильнішою

Хай там як із тим "російським вторгненням", але нам буквально кожен мирний день йде "в плюс". У тому сенсі, що ми щодня стаємо сильнішими завдяки нашим союзникам.

Про що я – в Україні сьогодні приземлився черговий, вже сьомий американський вантажний літак, який привіз нам іще подарунків. Мовиться про 85 тисяч кілограмів американської зброї і боєприпасів. Це раз.



Зеленський здавався надто оптимістичним / Фото Getty Images

І два – в Україну з офіційним візитом прибув президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який в українців вже асоціюється зі славетними турецькими безпілотниками Bayraktar, від яких у Кремлі сталася істерика і вони грізно забороняли турецькому президенту нам їх постачати.

Ердоган ту їхню грізну заборону просто повз вуха пропустив.

Коли в Україні добудують завод із збирання Bayraktar, то вони будуть навіть кращі за оригінальні турецькі. Вони будуть трохи дешевшими, але й обладнувати їх будуть двигунами українського виробництва.

Робитиме їх для наших Bayraktar запорізька "Мотор-Січ". Але і це ще не все – промайнула така чутка, що в українських Bayraktar буде кращою чи то оптика, чи то блок наведення, адже будуть вони канадськими і кращими за ті, що там зараз стоять.

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Канада свого часу відмовила їх туркам продавати, але не українцям. Я це лише краєм вуха чув.

Дипломатичні перемоги

Ну й іще кілька свіжих наших дипломатичних перемог або ж заявок на перемогу – країни Східного флангу НАТО готують Україні від себе допомогу.

Мовиться про деяких членів так званої Бухарестської дев'ятки, які, за словами міністр закордонних справ Дмитра Кулеби, відгукнулися на наш заклик про допомогу про обороноздатність, кібербезпеку та економічну стабільність України.

Однак які конкретно країни і яка конкретно буде допомога, Кулеба не повідомив, але можемо зараз спробувати вгадати.

Отже, ймовірніше за все із тієї Бухарестської дев'ятки відгукнулися Чехія, Польща і країни Балтії. Ну а Угорщина, думаю, скоріш за все наш заклик проігнорувала.

От ви скажете, так нам ті поляки з чехами і так же ж наче вже допомагають, але є така відмінність – те, що вони нам допомагають, то все з їхньої власної ініціативи, і це окрема історія.

Трохи іншою буде історія, коли вони нам допомагатимуть в рамках Бухарестської дев'ятки, яка є Східним флангом НАТО. Тобто їхніми руками нам фактично допомагатиме саме Північноатлантичний Альянс. Тому і кажу, що це наша буде чергова дипломатична перемога.



Білий дім змінив риторику / Фото Getty Images

Ну і також бронежилетів та шоломів ми іще попросили в Туреччини, й надати позачергово, бо виявляється, що на турецьку амуніцію існує нині чималий попит з боку країн НАТО. Справжня черга із замовлень вже утворилася.

Однак міністр оборони сподівається із НАТО домовитися, що вони в тій черзі трохи всі посунуться і нас уперед пропустять. Я нагадаю, що шоломи і бронежилети – захисна амуніція – нам потрібні, щоби вдягти в них захисників, територіальну оборону.

100 тисяч шоломів та броників ми й просили на це в Німеччини, але вона нам тоді вчергове навіть в цьому відмовила і лише згодом пообіцяла 5 тисяч шоломів, яких досі не дала.

Й іще про Німеччину. Гаразд, вони нам не допомагають – ну, з тих чи інших причин такого бажання вони не мають, і це їхнє право. Втім, нащось вони й іншим заважають нам допомагати.

Зокрема, Берлін і далі відмовляє країнам Балтії у дозволі передати Україні стару німецьку зброю – її іще до 1990 року виготовили в Німеччині (іще в НДР), потому тим країнам Балтії передали, але навіть їм вона тепер не надто потрібна, бо реально застаріла. Ми би і такій були раді, утім, Німеччина забороняє.

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Тобто, такою собі собакою на сіні виявилася та Німеччина.