По словам Министра обороны Словакии Ярослава Надь, обучение военных является одним из возможных вариантов, которые Братислава может предложить Киеву. По поводу помощи Украине проходят дебаты в Совбезе.

Ранее Из-за действий России: Великобритания может отправить войска в Словакию, – СМИ

В Совбезе Словакии обсуждают ситуацию на границе

Прежде всего словацкая власть обсуждает шаги, на которые нужно будет пойти в случае ухудшения ситуации.

Могу снова подтвердить, что словацкие вооруженные силы готовы выделить необходимые силы и ресурсы. Я также могу подтвердить, что мы тесно контактируем с украинским правительством, чтобы наша помощь была максимально приемлемой,

– подчеркнул Надь.

Отметим, что недавно издание The New York Times со ссылкой на неназванные источники в американской администрации сообщало, что американские военные будут учить украинцев на словацкой территории. В Минобороны Словакии подчеркнули: такую ​​возможность даже не обсуждали.

Обучение иностранных военных имело бы свои риски, – эксперты

Аналитик по вопросам безопасности Андор Шандор отметил, что обучение иностранных военных на территории Словакии имело бы действительно свои риски. Это ведь можно было рассматривать как вступление в военный конфликт.

В конце концов словацкие чиновники должны быть безумными, чтобы допустить что-то подобное,

– сказал Шандор.

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Как западные страны помогают Украине перед возможным наступлением

По словам министра обороны Алексея Резникова, Украина направила запросы государствам-союзникам о своих нуждах перед возможной военной агрессией.

США, между тем, направили в Украину уже 8-й борт с военной помощью.

Польша официально поддержала предоставление Украине военной помощи из-за эскалации из России: предоставят ПЗРК Piorun.

Ранее Украина и Великобритания ратифицировали соглашение о вооружении на 1,7 миллиарда стерлингов.

Канада продлила военную миссию UNIFIER в Украине и пообещала передать украинцам нелетальное оружие.

Что украинцам следует понять о войне с Россией – в "Грани правды":