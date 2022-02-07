За словами міністра оборони Словаччини Ярослава Надя, навчання військових є одним з можливих варіантів, які Братислава може запропонувати Києву. Наразі щодо допомоги України відбуваються дебати у Раді безпеки.

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У Радбезі Словаччини обговорюють ситуацію на кордоні

Передусім словацька влада обговорює кроки, на які треба буде піти в разі погіршення ситуації.

Можу ще раз підтвердити, що словацькі збройні сили готові виділити необхідні сили та ресурси. Я також можу підтвердити, що ми тісно контактуємо з українським урядом, щоб наша допомога була максимально прийнятною,

– наголосив Надь.

Зазначимо, що нещодавно видання The New York Times з посиланням на неназвані джерела в американській адміністрації повідомляло, що американські військові навчатимуть українців на словацькій території. У Міноборони Словаччини наголосили: такої можливості навіть не обговорювали.

Навчання іноземних військових мало б свої ризики, – експерти

Аналітик з питань безпеки Андор Шандор зазначив, що навчання іноземних військових на території Словаччини мало б справді свої ризики. Адже це можна було б розглядати як вступ у військовий конфлікт.

Зрештою, словацькі чиновники мали б бути божевільними, щоб допустити щось подібне,

– сказав Шандор.

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Як західні країни допомагають Україні перед можливим наступом

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, Україна направила запити державам-союзникам щодо своїх потреба перед можливою військовою агресією.

США, тим часом, направили в Україну вже 8-ий борт з військовою допомогою.

Польща офіційно підтримала надання Україні військової допомоги через ескалацію з Росії: нададуть ПЗРК Piorun.

Раніше Україна та Велика Британія ратифікували угоду про озброєння на 1,7 мільярда стерлінгів.

Канада продовжила військову місію UNIFIER в Україні та пообіцяла передати українцям нелетальну зброю.

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