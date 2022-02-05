У Росії не вважають публікацію провокацією

Речник очільника Кремля Дмитро Пєсков цинічно заявив, що термін "фейк-ньюз" тепер можна замінити на "блумберг-ньюз". Водночас він наголосив, що публікація не була провокацією й закликав "не перебільшувати".

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Ситуація демонструє, наскільки небезпечна напруженість, яка панує і яка спровокована щоденними агресивними заявами з Вашингтона, європейських столиць та Лондона,

– заявив Пєсков.

Він додав, що під час такої напруженості "будь-яка іскра надзвичайно небезпечна".

Що відомо про публікацію Bloomberg

4 лютого близько 23:00 за київським часом на сайті популярного видання Bloomberg з'явилося повідомлення "Russia Invades Ukraine" – "Росія вдирається в Україну". Через кілька хвилин журналісти видалили цю інформацію та опублікували пояснення.

Так, редакція повідомила, що журналісти готують заголовки до багатьох сценаріїв. Цей опублікували випадково. Наразі Bloomberg з'ясовує, як це трапилося. Крім того, видання вибачилося за неправдиву тривожну інформацію.

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