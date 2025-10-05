Українські військові продовжують проводити контрзаходи на Дніпропетровщині. Протягом минулої доби російські сили не змогли досягти жодного просування в області.

Про це розповів офіцер управління комунікаціями угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

Росіяни не можуть просунутися на Дніпропетровщині

Шаповал зазначив, що на території області активно застосовуються контрзаходи, тож за 4 жовтня просування окупантів не зафіксовано.

Водночас, за словами Шаповала, російські війська здійснили два авіаудари по Синельниківському району, використавши 250-кілограмові фугасні авіаційні бомби (ФАБ).

Яка ситуація на Дніпропетровщині?