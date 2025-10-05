Украинские военные продолжают проводить контрмеры на Днепропетровщине. За прошедшие сутки российские силы не смогли достичь ни одного продвижения в области.

Об этом рассказал офицер управления коммуникациями группировки войск "Восток" Григорий Шаповал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Россияне не могут продвинуться на Днепропетровщине

Шаповал отметил, что на территории области активно применяются контрмеры, поэтому за 4 октября продвижение оккупантов не зафиксировано.

В то же время, по словам Шаповала, российские войска совершили два авиаудара по Синельниковскому району, использовав 250-килограммовые фугасные авиационные бомбы (ФАБ).

Какова ситуация на Днепропетровщине?