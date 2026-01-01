Мій обов'язок, – мер Львова відверто розповів про поїздки на фронт

Андрій Садовий, мер Львова, часто їздить на фронт. Це важливо для наших захисників, адже їм постійно потрібна допомога для виконання бойових завдань.

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів 24 Каналу, що за останні 2 тижні був на Харківщині, Сумщині та Донеччині. Зокрема відвідував Слов'янськ та Краматорськ.

Дивіться також Битва за Куп'янськ і Покровськ, втрата Сіверська і Курахового: як змінилася лінія фронту у 2025 і яким буде 2026 на полі бою

"Це мій обов'язок. Я, мої заступники, депутати – ми регулярно їздимо, привозимо допомогу", – сказав він.

Що Садовий везе на фронт?

Андрій Садовий зазначив, що за 2025 рік нашим військовим вдалось передати понад мільярд гривень – це дрони, антидронові системи та інше, що дуже потрібне на фронті.

Для мене та громади міста це пріоритет – захистити державу і допомогти нашим. Тому коли мешканці мають якісь нарікання (на облаштування Львова – 24 Канал), то, спілкуючись з хлопцями та дівчатами десь в районі Слов'янська, вони мене розуміють,

– підкреслив він.

Між львів'янами є певний розрив, за словами міського голови, йому це помітно навіть під час сесій міської ради. Адже є частина депутатів, які воюють або їздять із допомогою на фронт, але є і ті, хто нічого не роблять, окрім численних заяв.

То такий час. Якщо ти занурений в реальність нашого життя, бо ми зараз повинні вижити як держава, то ти просто робиш свою роботу і не звертаєш увагу на це все шумовиння,

– зазначив Садовий.

Попри все, більшість українського суспільства згуртоване, аби зараз пройти цей нелегкий етап і вистояти проти тиску Росії.

Яка ситуація на фронті?