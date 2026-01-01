Міський голова Львова Андрій Садовий розповів 24 Каналу, що за останні 2 тижні був на Харківщині, Сумщині та Донеччині. Зокрема відвідував Слов'янськ та Краматорськ.

Дивіться також Битва за Куп'янськ і Покровськ, втрата Сіверська і Курахового: як змінилася лінія фронту у 2025 і яким буде 2026 на полі бою

"Це мій обов'язок. Я, мої заступники, депутати – ми регулярно їздимо, привозимо допомогу", – сказав він.

Що Садовий везе на фронт?

Андрій Садовий зазначив, що за 2025 рік нашим військовим вдалось передати понад мільярд гривень – це дрони, антидронові системи та інше, що дуже потрібне на фронті.

Для мене та громади міста це пріоритет – захистити державу і допомогти нашим. Тому коли мешканці мають якісь нарікання (на облаштування Львова – 24 Канал), то, спілкуючись з хлопцями та дівчатами десь в районі Слов'янська, вони мене розуміють,

– підкреслив він.

Між львів'янами є певний розрив, за словами міського голови, йому це помітно навіть під час сесій міської ради. Адже є частина депутатів, які воюють або їздять із допомогою на фронт, але є і ті, хто нічого не роблять, окрім численних заяв.

То такий час. Якщо ти занурений в реальність нашого життя, бо ми зараз повинні вижити як держава, то ти просто робиш свою роботу і не звертаєш увагу на це все шумовиння,

– зазначив Садовий.

Попри все, більшість українського суспільства згуртоване, аби зараз пройти цей нелегкий етап і вистояти проти тиску Росії.

Яка ситуація на фронті?