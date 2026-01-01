Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал 24 Каналу, что за последние 2 недели был на Харьковщине, Сумщине и Донетчине. В частности посещал Славянск и Краматорск.

"Это мой долг. Я, мои заместители, депутаты – мы регулярно ездим, привозим помощь", – сказал он.

Что Садовый везет на фронт?

Андрей Садовый отметил, что за 2025 год нашим военным удалось передать более миллиарда гривен – это дроны, антидронные системы и прочее, что очень нужно на фронте.

Для меня и общины города это приоритет – защитить государство и помочь нашим. Поэтому когда жители имеют какие-то нарекания (на обустройство Львова – 24 Канал), то, общаясь с ребятами и девушками где-то в районе Славянска, они меня понимают,

– подчеркнул он.

Между львовянами есть определенный разрыв, по словам городского головы, ему это заметно даже во время сессий городского совета. Ведь есть часть депутатов, которые воюют или ездят с помощью на фронт, но есть и те, кто ничего не делают, кроме многочисленных заявлений.

То такое время. Если ты погружен в реальность нашей жизни, потому что мы сейчас должны выжить как государство, то ты просто делаешь свою работу и не обращаешь внимание на это все шумиху,

– отметил Садовый.

Несмотря на все, большинство украинского общества сплоченное, чтобы сейчас пройти этот нелегкий этап и выстоять против давления России.

Какая ситуация на фронте?