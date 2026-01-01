Мой долг, – мэр Львова откровенно рассказал о поездках на фронт

Андрей Садовый, мэр Львова, часто ездит на фронт. Это важно для наших защитников, ведь им постоянно нужна помощь для выполнения боевых задач.

Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал 24 Каналу, что за последние 2 недели был на Харьковщине, Сумщине и Донетчине. В частности посещал Славянск и Краматорск.

"Это мой долг. Я, мои заместители, депутаты – мы регулярно ездим, привозим помощь", – сказал он.

Что Садовый везет на фронт?

Андрей Садовый отметил, что за 2025 год нашим военным удалось передать более миллиарда гривен – это дроны, антидронные системы и прочее, что очень нужно на фронте.

Для меня и общины города это приоритет – защитить государство и помочь нашим. Поэтому когда жители имеют какие-то нарекания (на обустройство Львова – 24 Канал), то, общаясь с ребятами и девушками где-то в районе Славянска, они меня понимают,

– подчеркнул он.

Между львовянами есть определенный разрыв, по словам городского головы, ему это заметно даже во время сессий городского совета. Ведь есть часть депутатов, которые воюют или ездят с помощью на фронт, но есть и те, кто ничего не делают, кроме многочисленных заявлений.

То такое время. Если ты погружен в реальность нашей жизни, потому что мы сейчас должны выжить как государство, то ты просто делаешь свою работу и не обращаешь внимание на это все шумиху,

– отметил Садовый.

Несмотря на все, большинство украинского общества сплоченное, чтобы сейчас пройти этот нелегкий этап и выстоять против давления России.

Какая ситуация на фронте?