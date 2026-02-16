Не хочу повторювати помилки своїх попередників, – Зеленський про поступки Росії
- Володимир Зеленський підкреслив, що поступки агресору, такому як Росія, є помилкою, яка не зупинить загарбницькі амбіції Володимира Путіна.
- Президент України наголосив, що Володимир Путін втрачає 30 – 35 тисяч солдатів щомісяця, і такі втрати є неприпустимими у 21 столітті.
Володимир Зеленський заявив, що поступатися такому агресору, як Росія, це помилка. Адже після цього загарбницькі апетити Володимира Путіна нікуди не дінуться.
Про це президент України написав у своєму телеграм-каналі.
Чому Зеленський закликав не поступатися Росії?
Володимир Зеленський зауважив, що дозволити агресору щось забрати – це велика помилка.
"Це була велика помилка від самого початку, ще з 2014 року. І навіть раніше – під час нападу та окупації частини Грузії. І ще раніше, під час окупації Чечні, коли все було зруйновано й був мільйон жертв – вбитих і поранених", – пояснив президент.
За словами українського лідера, багато помилок уже було зроблено. Тому він не хоче їх повторювати як нинішній гарант держави.
Саме тому зараз я не хочу бути президентом, який повторить помилки своїх попередників або інших людей. І йдеться не лише про Україну. Я кажу про лідерів різних країн, які дозволили такій агресивній країні, як Росія, зайти на їхню територію,
– сказав Зеленський.
Глава держави наголосив, що російського диктатора Володимира Путіна не можна зупинити "поцілунками чи квітами".
"Я цього ніколи не робив, і тому не вважаю, що це правильно. Моя порада всім: не робіть цього з Путіним. Інакше буде перший крок, а потім за п'ять років він відновить своє військо, збільшить кількість солдатів, і його армія буде добре навчена", – пояснив президент України.
Зеленський також підкреслив, що російський диктатор вже втратив багато навчених людей, а зараз він втрачає 30 – 35 тисяч людей на місяць.
Можете собі це уявити у 21 столітті? Можете собі уявити: він втрачає 35 тисяч щомісяця? Я не впевнений, що він про це знає,
– наголосив український лідер.
Що відомо про новий раунд мирних переговорів у Женеві?
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов 16 лютого повідомив, що українська делегація вирушила до Женеви на черговий раунд мирних переговорів з Росією та США. Зустріч у швейцарському місті має відбутися 17 – 18 лютого.
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що на перемовинах у Женеві сторони обговорюватимуть ширший спектр питань порівняно з Абу-Дабі. Зокрема, буде порушене й питання територій.
Водночас аналітики ISW застерегли, що Росія на переговорах у Женеві прагне не лише територіальних поступок від України, а й зміни влади на проросійську та послаблення української державності. Тож Кремль може використовувати дипломатію для досягнення стратегічних цілей.