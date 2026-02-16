Не хочу повторювати помилки своїх попередників, – Зеленський про поступки Росії

Володимир Зеленський заявив, що поступатися такому агресору, як Росія, це помилка. Адже після цього загарбницькі апетити Володимира Путіна нікуди не дінуться.

Про це президент України написав у своєму телеграм-каналі.

До теми Українці нікому не довіряють, бо бачили Будапештський меморандум, – Зеленський

Чому Зеленський закликав не поступатися Росії?

Володимир Зеленський зауважив, що дозволити агресору щось забрати – це велика помилка.

"Це була велика помилка від самого початку, ще з 2014 року. І навіть раніше – під час нападу та окупації частини Грузії. І ще раніше, під час окупації Чечні, коли все було зруйновано й був мільйон жертв – вбитих і поранених", – пояснив президент.

За словами українського лідера, багато помилок уже було зроблено. Тому він не хоче їх повторювати як нинішній гарант держави.

Саме тому зараз я не хочу бути президентом, який повторить помилки своїх попередників або інших людей. І йдеться не лише про Україну. Я кажу про лідерів різних країн, які дозволили такій агресивній країні, як Росія, зайти на їхню територію,

– сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що російського диктатора Володимира Путіна не можна зупинити "поцілунками чи квітами".

"Я цього ніколи не робив, і тому не вважаю, що це правильно. Моя порада всім: не робіть цього з Путіним. Інакше буде перший крок, а потім за п'ять років він відновить своє військо, збільшить кількість солдатів, і його армія буде добре навчена", – пояснив президент України.

Зеленський також підкреслив, що російський диктатор вже втратив багато навчених людей, а зараз він втрачає 30 – 35 тисяч людей на місяць.

Можете собі це уявити у 21 столітті? Можете собі уявити: він втрачає 35 тисяч щомісяця? Я не впевнений, що він про це знає,

– наголосив український лідер.

Що відомо про новий раунд мирних переговорів у Женеві?