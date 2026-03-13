Буде весело, – боєць "Рубежу" анонсував, чого чекати росіянам навесні

Противник продовжує свої штурмові дії на фронті. Він очікує потепління, але вже зараз окупанти почали застосовувати мотоцикли, квадроцикли, щоб швидше пересуватися.

Про це 24 Каналу розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш, зауваживши, що ворог робив спроби штурму 12 мотоциклами. Але вони не доїхали навіть до своїх тилових позицій, не те щоб до позицій українських захисників.

Що зміниться на фронті з потеплінням?

Складно зрозуміти, що саме планував ворог, адже він навіть не доїхав до позицій, мотоцикли одразу знищили. Втім це свідчить про те, що зі зростанням температури, потеплінням, легкої техніки на фронті стане більше.

Коли земля просихає, то окупанти частіше використовують мотоцикли, квадроцикли, багі. Цей транспорт допомагатиме їм у логістиці та штурмових діях. За словами військового, у перспективі штурмових дій, пересувань буде значно більше.

Бригада "Рубіж" проводить збір на наземний дрон. Він потрібен для медичної евакуації, щоб врятувати більше життів наших воїнів.

"Якщо порівнювати з січнем і лютим, противник уже став активнішим. Тобто в смузі оборони бригади "Рубіж" точно буде весело. Ви побачите велику кількість відео зі знищеною технікою та особовим складом противника", – підкреслив офіцер.

Цікаво, що комбат 30 бригади Михайло Трач розповів, що тактика просочування, якої дотримуються окупанти, обернеться для них великими втратами з настанням тепла. Ворог просувався, прикриваючись поганою погодою, але тепер його стало легше виявити.

Останні новини з фронту