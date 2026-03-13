Будет весело, – боец "Рубежа" анонсировал, чего ждать россиянам весной

Противник продолжает свои штурмовые действия на фронте. Он ожидает потепления, но уже сейчас оккупанты начали применять мотоциклы, квадроциклы, чтобы быстрее передвигаться.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, отметив, что враг делал попытки штурма 12 мотоциклами. Но они не доехали даже до своих тыловых позиций, не то чтобы к позициям украинских защитников.

Что изменится на фронте с потеплением?

Сложно понять, что именно планировал враг, ведь он даже не доехал до позиций, мотоциклы сразу уничтожили. Впрочем это свидетельствует о том, что с ростом температуры, потеплением, легкой техники на фронте станет больше.

Когда земля просыхает, то оккупанты чаще используют мотоциклы, квадроциклы, багги. Этот транспорт будет помогать им в логистике и штурмовых действиях. По словам военного, в перспективе штурмовых действий, передвижений будет значительно больше.

Бригада "Рубеж" проводит сбор на наземный дрон. Он нужен для медицинской эвакуации, чтобы спасти больше жизней наших воинов.

"Если сравнивать с январем и февралем, противник уже стал активнее. То есть в полосе обороны бригады "Рубеж" точно будет весело. Вы увидите большое количество видео с уничтоженной техникой и личным составом противника", – подчеркнул офицер.

Интересно, что комбат 30 бригады Михаил Трач рассказал, что тактика просачивания, которой придерживаются оккупанты, обернется для них большими потерями с наступлением тепла. Враг продвигался, прикрываясь плохой погодой, но теперь его стало легче обнаружить.

