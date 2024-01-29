Ми змушуємо їх перебудовувати політику: чи є насправді розбіжності в ЄС щодо підтримки України

Україна другий рік поспіль демонструє лідерство в повномасштабній війні проти російських загарбників. Ця боротьба "заразна" для країн Європи, тож їхня підтримка триватиме.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан, коментуючи стан військової допомоги Києву від ЄС. За його словами, навіть проросійські лідери Угорщини й Словаччини змушені діяти відповідно до спільної політики.

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"Доки ми тримаємось і демонструємо боротьбу, ми змушуємо таких, як Фіцо й Орбан, перебудовувати свою політику", – констатував Кузан.

Можна бути проросійським політиком, але все ж таки своя сорочка ближче до тіла – усе закінчується на питанні грошей. Угорщина й Словаччина не можуть собі дозволити ізоляціонізм і самостійну політику.

Європа здатна підстрахувати США

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль очікує, що 1 лютого ЄС таки затвердить чотирирічну програму підтримки в розмірі 50 мільярдів євро. Як відомо, під час грудневого саміту ЄС цю допомогу заблокував Віктор Орбан.

Натепер у Сполучених Штатах внутрішньополітична криза, пов'язана з перевиборчими перегонами. Унаслідок цього під питанням опинилась і допомога Україні.

Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко зазначив 24 Каналу, що в протистояння між демократами й республіканцями занурились і європейські лідери. Однак Україна від цього лише виграє.

Так, Німеччина контактує з демократами, а Велика Британія – з республіканцями. Між цими країнами своя боротьба за лідерство в Європі.

Берлін хоче лідирувати в Європі, а Лондон теж не проти. Ця боротьба нам вигідна, тому що і в інтересах Берліна нас підтримати, і в інтересах Лондона,

– наголосив Мусієнко.

У Європі розуміють, що якщо в цей кризовий час не продемонструвати хоч якогось лідерства, збільшиться вплив Китаю. Адже не буває порожнечі – вона завжди чимось заповнюється.

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