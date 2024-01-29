Мы заставляем их перестраивать политику: есть ли действительно разногласия в ЕС по поддержке Украины

Украина второй год демонстрирует лидерство в полномасштабной войне против российских захватчиков. Эта борьба "заразная" для стран Европы, поэтому их поддержка будет продолжаться.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан, комментируя состояние военной помощи Киеву от ЕС. По его словам, даже пророссийские лидеры Венгрии и Словакии вынуждены действовать в соответствии с общей политикой.

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"Пока мы держимся и демонстрируем борьбу, мы заставляем таких, как Фицо и Орбан, перестраивать свою политику", – констатировал Кузан.

Можно быть пророссийским политиком, но все же своя рубашка ближе к телу – все кончается на вопросе денег. Венгрия и Словакия не могут позволить себе изоляционизм и самостоятельную политику.

Европа способна подстраховать США

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что 1 февраля ЕС таки утвердит четырехлетнюю программу поддержки в размере 50 миллиардов евро. Как известно, в ходе декабрьского саммита ЕС эту помощь заблокировал Виктор Орбан.

В настоящее время в Соединенных Штатах внутриполитический кризис, связанный с перевыборной гонкой. В результате под вопросом оказалась и помощь Украине.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко отметил 24 Каналу, что в противостояние между демократами и республиканцами погрузились и европейские лидеры. Однако Украина от этого только выиграет.

Так, Германия контактирует с демократами, а Великобритания – с республиканцами. Между этими странами своя борьба за лидерство в Европе.

Берлин хочет лидировать в Европе, а Лондон тоже не против. Эта борьба нам выгодна, потому что и в интересах Берлина нас поддержать, и в интересах Лондона,

– подчеркнул Мусиенко.

В Европе понимают, что если в это кризисное время не продемонстрировать хоть какого-то лидерства, увеличится влияние Китая. Ведь не бывает пустоты – она всегда чем-нибудь заполняется.

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