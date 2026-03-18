Усі окупанти знищені або в полоні, – боєць ГУР розкрив деталі спецоперації на Запоріжжі
- Спецпідрозділ ГУР "Артан" успішно провів наступальну операцію в районі Степногірська Запорізької області.
- Боєць спецпідрозділу ГУР "Артан" із позивним "Свят" розповів, як це вплинуло на ситуацію на цій ділянці фронту.
У лютому спецпідрозділ ГУР "Артан" успішно провів складну наступальну операцію в районі Степногірська Запорізької області. Українські захисники захопили ключову територію, що сильно обмежило подальші можливості окупантів.
Боєць спецпідрозділу ГУР "Артан" із позивним "Свят" розповів 24 Каналу, що наступальна операція біля Степногірська допомогла покращити становище на цій ділянці фронту. Усі окупанти тут знищуються або потрапляють в полон.
Яка ситуація біля Степногірська?
За словами військового, під час наступальної операції вдалося захопити кілька ключових позицій ворога на цій ділянці фронту. Це безпосередньо ті шляхи, через які проходили наступні групи ворога та намагалися просуватися вперед.
На цих позиціях ми можемо тримати щільнішу оборону з нашими суміжникам. Противнику стало набагато важче. Він змушений шукати обхідні шляхи проходу. Через наші позиції йому не вдається пройти. Пробують збоку, але теж безуспішно,
– розповів "Свят".
Зверніть увагу! Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив, що росіяни звозять бетонні конструкції в район Гуляйполя Запорізької області. Поки є лише гіпотези, навіщо вони це роблять.
При цьому російські підрозділи доповідають командуванню, що вони буцімто перебувають далеко за межами реальної лінії фронту. Відповідно вони постійно відправляють піхоту просуватися вперед, навіть якщо шанс закріпитися – малоймовірний.
Це от як з населеним пунктом Веселянка, яка вище та західніше за Степногірськ. Вони доповідають, що населений пункт вже під їхнім контролем. Але можу сказати, що станом на зараз Степногірськ, Приморське під нашим контролем. Ніякого противника поверх цих населених пунктів немає. Поки ми тут, будемо противника знищувати. Усі його спроби будуть невдалими,
– наголосив військовий.
Ситуація на Запоріжжі
Російські окупанти активізували свої наступальні дії упродовж останніх днів, зокрема й на Запорізькому напрямку. Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді розповів, що за півтори доби вдалося знищити понад 900 окупантів.
Співзасновник аналітичного проєкту DeepState Роман Погорілий поділився власними оцінками щодо звільнених територій. За його словами, Сили оборони України упродовж останнього часу зачистили 80 квадратних кілометрів території в Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони зірвали стратегічну наступальну операцію Росії. Ворог планував її здійснити у березні.