Взяття на облік 17-річних: у ТЦК пояснили, які документи потрібно мати
- 17-річні юнаки можуть стати на військовий облік через електронну ідентифікацію або особистий візит до територіального центру комплектування.
- Для особистого візиту необхідно мати документи, такі як паспорт, витяг з реєстру громади, свідоцтво про народження, документ про освіту та інші, медогляд проходити не потрібно.
Щороку з 1 січня до 31 липня юнаки, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на військовий облік призовників. Військові пояснили, як відбувається цей процес.
Про військовий облік для 17-річних розповіли у Львівському обласному ТЦК та СП.
Що відомо про взяття на облік 17-річних?
На облік призовників 17-річні громадяни України чоловічої статі можуть стати двома шляхами:
- використанням електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (мобільний застосунок “Резерв+”);
- особистого відвідування територіального центру комплектування та соціальної підтримки з поданням необхідних документів.
Під час особистого візиту потрібно надати наступні документи:
- паспорт громадянина України.
- витяг з реєстру територіальної громади (інформація про задеклароване/зареєстроване місце проживання/перебування);
- довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб); • свідоцтво про народження;
- документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків; • документ про освіту з додатками;
- довідка з місця навчання/роботи (за наявності);
- чотири фотокартки розміром 35 х 45 міліметрів (знімок без головного убору);
- інші документи (за потреби).
Під час постановки на військовий облік призовників військово-лікарську комісію не потрібно проходити. Натомість медогляд стане обов'язковим безпосередньо перед направленням на базову військову службу та перед початком практичних занять з базової загальновійськової підготовки.
Військові закликали звертатися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації, або тимчасового перебування за детальною інформацією.
Які останні новини про мобілізацію?
Нагадаємо, невдовзі військовозобов'язані зможуть стати на військовий облік дистанційно. У застосунку Резерв+ 16 січня розпочалося тестування функції для чоловіків віком 18 – 24 років, які ще не перебувають на військовому обліку.
До слова, нещодавно одному з районів міста Тернопіль стався конфлікт між військовослужбовцем ТЦК та цивільним. Конфлікт між військовим і цивільним розслідували правоохоронці. Як наслідок – спецпрокуратура у Тернополі притягнула до адмінвідповідальності посадовця ТЦК за перевищення службових повноважень.