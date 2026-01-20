Взяття на облік 17-річних: у ТЦК пояснили, які документи потрібно мати

Щороку з 1 січня до 31 липня юнаки, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на військовий облік призовників. Військові пояснили, як відбувається цей процес.

Про військовий облік для 17-річних розповіли у Львівському обласному ТЦК та СП.

Що відомо про взяття на облік 17-річних?

На облік призовників 17-річні громадяни України чоловічої статі можуть стати двома шляхами:

використанням електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (мобільний застосунок “Резерв+”);

особистого відвідування територіального центру комплектування та соціальної підтримки з поданням необхідних документів.

Під час особистого візиту потрібно надати наступні документи:

паспорт громадянина України.

витяг з реєстру територіальної громади (інформація про задеклароване/зареєстроване місце проживання/перебування);

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб); • свідоцтво про народження;

документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків; • документ про освіту з додатками;

довідка з місця навчання/роботи (за наявності);

чотири фотокартки розміром 35 х 45 міліметрів (знімок без головного убору);

інші документи (за потреби).

Під час постановки на військовий облік призовників військово-лікарську комісію не потрібно проходити. Натомість медогляд стане обов'язковим безпосередньо перед направленням на базову військову службу та перед початком практичних занять з базової загальновійськової підготовки.

Військові закликали звертатися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації, або тимчасового перебування за детальною інформацією.

