Постановка на учет 17-летних: в ТЦК объяснили, какие документы нужно иметь
- 17-летние юноши могут стать на воинский учет через электронную идентификацию или личный визит в территориальный центр комплектования.
- Для личного визита необходимо иметь документы, такие как паспорт, выписка из реестра общины, свидетельство о рождении, документ об образовании и другие, медосмотр проходить не нужно.
Ежегодно с 1 января по 31 июля юноши, которым в год взятия на воинский учет исполняется 17 лет, берутся на воинский учет призывников. Военные объяснили, как происходит этот процесс.
О воинском учете для 17-летних рассказали в Львовском областном ТЦК и СП.
Смотрите также Без этой зарплаты бронирование не дадут: что изменилось в 2026 году
Что известно о постановке на учет 17-летних?
На учет призывников 17-летние граждане Украины мужского пола могут стать двумя путями:
- использованием электронной идентификации и уточнения своих персональных данных через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (мобильное приложение “Резерв+”);
- личного посещения территориального центра комплектования и социальной поддержки с представлением необходимых документов.
Во время личного визита нужно предоставить следующие документы:
- паспорт гражданина Украины.
- выписка из реестра территориальной общины (информация о задекларированном/зарегистрированном месте проживания/пребывания);
- справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица (для внутренне перемещенных лиц); - свидетельство о рождении;
- документ, удостоверяющий регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков; - документ об образовании с приложениями;
- справка с места учебы/работы (при наличии);
- четыре фотографии размером 35 х 45 миллиметров (снимок без головного убора);
- другие документы (при необходимости).
При постановке на воинский учет призывников военно-врачебную комиссию не нужно проходить. Зато медосмотр станет обязательным непосредственно перед направлением на базовую военную службу и перед началом практических занятий по базовой общевойсковой подготовке.
Военные призвали обращаться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки по месту регистрации, или временного пребывания за подробной информацией.
Какие последние новости о мобилизации?
Напомним, вскоре военнообязанные смогут стать на воинский учет дистанционно. В приложении Резерв+ 16 января началось тестирование функции для мужчин в возрасте 18 – 24 лет, которые еще не состоят на воинском учете.
К слову, недавно одном из районов города Тернополь произошел конфликт между военнослужащим ТЦК и гражданским. Конфликт между военным и гражданским расследовали правоохранители. Как следствие – спецпрокуратура в Тернополе привлекла к админответственности чиновника ТЦК за превышение служебных полномочий.