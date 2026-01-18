Скандал у Тернополі: представника ТЦК відправили на фронт після того, як він побив чоловіка

6 січня в одному з районів міста Тернопіль стався конфлікт між військовослужбовцем ТЦК і цивільним. Представник військкомату поводився агресивно.

Мережею швидко розлетілися відео, на якому співробітник ТЦК демонструє вкрай негідну поведінку, передає 24 Канал із посиланням на прокуратуру.

Дивіться також Чи потрібно повідомляти ТЦК про зміни в облікових даних

Як покарали агресивного працівника ТЦК?

Конфлікт між військовим і цивільним розслідували правоохоронці. Як наслідок – спецпрокуратура у Тернополі притягнула до адмінвідповідальності посадовця ТЦК за перевищення службових повноважень.

Він змушений сплатити штраф в розмірі 34 тисячі гривень. Крім того, військовослужбовця переведено для подальшого проходження служби до району виконання бойових завдань.

Нагадаємо, що працівник ТЦК, перебуваючи у службовому автомобілі, безпідставно обмежив права громадянина. Він застосував фізичну силу, утримуючи чоловіка, а також дозволяв собі нецензурні висловлювання та образи, які принижували його честь і гідність.

Що відомо про останні скандали навколо ТЦК?