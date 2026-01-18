Скандал у Тернополі: представника ТЦК відправили на фронт після того, як він побив чоловіка
- Представника ТЦК у Тернополі відправили на фронт після того, як він побив цивільного.
- Військовослужбовець також змушений сплатити штраф у розмірі 34 тисячі гривень.
6 січня в одному з районів міста Тернопіль стався конфлікт між військовослужбовцем ТЦК і цивільним. Представник військкомату поводився агресивно.
Мережею швидко розлетілися відео, на якому співробітник ТЦК демонструє вкрай негідну поведінку, передає 24 Канал із посиланням на прокуратуру.
Як покарали агресивного працівника ТЦК?
Конфлікт між військовим і цивільним розслідували правоохоронці. Як наслідок – спецпрокуратура у Тернополі притягнула до адмінвідповідальності посадовця ТЦК за перевищення службових повноважень.
Він змушений сплатити штраф в розмірі 34 тисячі гривень. Крім того, військовослужбовця переведено для подальшого проходження служби до району виконання бойових завдань.
Нагадаємо, що працівник ТЦК, перебуваючи у службовому автомобілі, безпідставно обмежив права громадянина. Він застосував фізичну силу, утримуючи чоловіка, а також дозволяв собі нецензурні висловлювання та образи, які принижували його честь і гідність.
Що відомо про останні скандали навколо ТЦК?
14 січня у селищі Рудно на Львівщині невідомий обстріляв мікроавтобус військовослужбовців ТЦК з травматичного пістолета та втік з місця злочину.
У Здолбунові Рівненської області представники ТЦК застосували газовий балончик проти 15-річної дівчини. Та намагалася перешкодити врученню повістки своєму батькові.
На Одещині двоє військових ТЦК побили 27-річного бійця, звільненого з російського полону, після суперечки, яка переросла у фізичне насильство. Одному з військових оголошено підозру за умисне легке тілесне ушкодження, іншому – за побої без спричинення тілесних ушкоджень, що передбачає покарання у вигляді штрафу, громадських або виправних робіт.