Скандал в Тернополе: представителя ТЦК отправили на фронт после того, как он избил мужчину
- Представителя ТЦК в Тернополе отправили на фронт после того, как он избил гражданского.
- Военнослужащий также вынужден уплатить штраф в размере 34 тысячи гривен.
6 января в одном из районов города Тернополь произошел конфликт между военнослужащим ТЦК и гражданским. Представитель военкомата вел себя агрессивно.
По сети быстро разлетелись видео, на котором сотрудник ТЦК демонстрирует крайне недостойное поведение, передает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру.
Как наказали агрессивного работника ТЦК?
Конфликт между военным и гражданским расследовали правоохранители. Как следствие – спецпрокуратура в Тернополе привлекла к админответственности чиновника ТЦК за превышение служебных полномочий.
Он вынужден уплатить штраф в размере 34 тысячи гривен. Кроме того, военнослужащего переведен для дальнейшего прохождения службы в район выполнения боевых задач.
Напомним, что работник ТЦК, находясь в служебном автомобиле, безосновательно ограничил права гражданина. Он применил физическую силу, удерживая мужчину, а также позволял себе нецензурные высказывания и оскорбления, которые унижали его честь и достоинство.
Что известно о последних скандалах вокруг ТЦК?
- 14 января в поселке Рудно на Львовщине неизвестный обстрелял микроавтобус военнослужащих ТЦК из травматического пистолета и скрылся с места преступления.
- В Здолбунове Ровенской области представители ТЦК применили газовый баллончик против 15-летней девушки. Та пыталась помешать вручению повестки своему отцу.
- В Одесской области двое военных ТЦК избили 27-летнего бойца, освобожденного из российского плена, после спора, который перерос в физическое насилие. Одному из военных объявлено подозрение за умышленное легкое телесное повреждение, другому – за побои без причинения телесных повреждений, что предусматривает наказание в виде штрафа, общественных или исправительных работ.