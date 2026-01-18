Скандал в Тернополе: представителя ТЦК отправили на фронт после того, как он избил мужчину

6 января в одном из районов города Тернополь произошел конфликт между военнослужащим ТЦК и гражданским. Представитель военкомата вел себя агрессивно.

По сети быстро разлетелись видео, на котором сотрудник ТЦК демонстрирует крайне недостойное поведение, передает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру.

Смотрите также Нужно ли сообщать ТЦК об изменениях в учетных данных

Как наказали агрессивного работника ТЦК?

Конфликт между военным и гражданским расследовали правоохранители. Как следствие – спецпрокуратура в Тернополе привлекла к админответственности чиновника ТЦК за превышение служебных полномочий.

Он вынужден уплатить штраф в размере 34 тысячи гривен. Кроме того, военнослужащего переведен для дальнейшего прохождения службы в район выполнения боевых задач.

Напомним, что работник ТЦК, находясь в служебном автомобиле, безосновательно ограничил права гражданина. Он применил физическую силу, удерживая мужчину, а также позволял себе нецензурные высказывания и оскорбления, которые унижали его честь и достоинство.

Что известно о последних скандалах вокруг ТЦК?