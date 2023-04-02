Провокації ще будуть, – у "Слузі народу" відреагували на побиття військового в храмі УПЦ МП

У Хмельницькому представники УПЦ МП побили військового – Артура Ананьєва, який з початку війни пішов добровольцем на фронт. Відповідне відео опублікував депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик.

Народна депутатка України від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук зазначила, що попри емоції, лють та бажання піти до найближчої церкви УПЦ МП і щось вчинити, потрібно мати тверезу і холодну голову. Про це вона розповіла 24 Каналу.

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Демонтаж УПЦ МП – невідворотній

Вона зазначила, що 100% ще будуть відбуватися різноманітні провокації, які буде використовувати Росія. І не тільки для того, щоб черговий раз розповісти своїм зазомбованим, мовляв, "подивиться, що вони витворяють".

В такий спосіб Росія може впливати на різні країни, зокрема, на Глобальний Південь. Там, хоч і католики, але релігія складає дуже важливу частину життя цих країн,

– наголосила депутатка.

Кравчук зазначила, що такі зміни в релігійній організації країни, відбуваються раз на кілька століть. І ми зараз стаємо очевидцями цих змін.

Демонтаж російської православної церкви в Україні – невідворотній. Але ми маємо пройти цей шлях в правильний спосіб, який відповідає законодавству і певним загальноприйнятим правилам в Раді Європи,

– впевнена вона.

За її словами, Комітет гуманітарної політики рекомендував Верховній Раді розглянути і підтримати законопроєкт Кабінету міністрів, який був написаний Міністерством юстиції на виконання Указу Президента України Володимира Зеленського. За цим законом в Україні не може працювати будь-яка релігійна організація, яка має канонічний зв'язок з країною-агресоркою.

Як підкреслила депутатка, щоб доказати цей зв'язок потрібна експертиза, яку виконує Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС).

"Експертиза вже виконана і доказано, що такий зв'язок є", – наголосила вона.

Спрощення переходів до української церкви

Євгенія Кравчук закликала журналістів записувати слова священників УПЦ МП, бо це відкриває декому очі.

У людей, які ходили до церкви російського патріархату, з нею була пов'язана частина їхнього побутового життя – вони там дітей хрестили, шлюб брали. Але зараз існування УПЦ МП відкривається з боку загрози національній безпеці України,

– зазначила вона.

Вона сподівається, що Верховна Рада винесе на розгляд відповідні законопроєкти. Також в цих законах має бути враховано спрощення переходів вірян до української церкви.

Як зауважила депутатка від фракції "Слуга народу", зараз ці переходи вже відбуваються, але в великому місті їх зробити складніше, ніж в селі. Адже селищна громада та релігійна – це одне й те саме. А в місті складніше розділяти громади, і завдяки цьому відбуваються маніпуляції.

"На основі експертизи, ДЕСС має звертатися в суд і він має ухвалювати рішення. Бо якщо ми заборонимо УПЦ МП, це не буде мати юридичного ефекту, а матиме підстави для всіх цих попів звертатися, наприклад, в Європейський суд з прав людини", – підкреслила Євгенія Кравчук.