Провокации еще будут, – в "Слуге народа" отреагировали на избиение военного в храме УПЦ МП

В Хмельницком представители УПЦ МП избили военного – Артура Ананьева, который с начала войны ушел добровольцем на фронт. Соответствующее видео опубликовал депутат Хмельницкого областного совета Виктор Бурлик.

Народная депутат Украины от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что несмотря на эмоции, ярость и желание пойти в ближайшую церковь УПЦ МП и что-то сделать, нужно иметь трезвую и холодную голову. Об этом она рассказала 24 Канала.



Она отметила, что 100% еще будут происходить различные провокации, которые будет использовать Россия И не только для того, чтобы в очередной раз рассказать своим зомбированным, мол, "посмотрит, что они вытворяют".

Таким образом, Россия может влиять на разные страны, в частности, на Глобальный Юг. Там, хоть и католики, но религия составляет очень важную часть жизни этих стран,

– подчеркнула депутат.