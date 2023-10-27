Хоче здаватися перемовником: навіщо Путін зустрічається з представниками Ірану та ХАМАС

В Москву 26 жовтня приїхали представники ХАМАС, візит яких не був анонсований. Цього ж дня в Росію прибув заступник глави МЗС Ірану.

Політтехнолог Михайло Шейтельман поділився думкою з 24 Каналом щодо цих візитів, зазначивши, що Владімір Путін зараз не боїться відкрито демонструвати свою позицію, хоча ще років п'ять тому він на це не важився б. І це свідчить, які великі зміни відбулися з очільником Кремля.

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Ніхто не подякує

Путін п'ять років тому не став би відкрито зустрічатися з ХАМАС, тим більш у ситуації, коли на Близькому Сході розпалюється конфлікт.

"Зараз Путін намагається домовиться з ХАМАС про звільнення заручників та спробувати "продати" себе як миротворця своїм союзникам – Ірану чи Китаю. Проте у західному світі жодна країна йому не подякує і "Нобелівську премію" за це йому не дадуть", – наголосив політтехнолог.

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Не нова думка

Сам Путін наголошував на проведенні палестино-ізраїльських переговорів, результатом яких мало стати створення незалежної Палестини зі столицею в Єрусалимі.

Втім, у світі за виключенням Ізраїля існує консенсус щодо ідеї створення двох держав – Ізраїля та Палестини. І столицею останньої має стати Єрусалим. Або ж він мав би стати нейтральним містом трьох релігій.

А тому Путін не висловив жодної нової думки. Його блюзнірство не в тому, що він повторив стару думку, а коли він її сказав, у яких обставинах та на тлі яких подій,

– зауважив Михайло Шейтельман.

Адже в цей момент ХАМАС чинить злочини: стратив понад 1000 осіб, взяв у заручники понад 200 людей. І далі Путін говорить, мовляв, вони це зробили, значить потрібно віддати їм Палестину, віддати їм Східний Єрусалим, інакше вони не віддадуть заручників.

"Путін сьогодні має вигляд перемовника з боку ХАМАС. І коли він чи Генсек ООН Антоніу Гутерреш говорять про Палестину, вони нібито скасовують усі жертви та злочини, які вчинив ХАМАС. І починають згадувати історію, якій вже 50 років. І в цьому сьогодні різниця між цивілізованим та не цивілізованим світом", – відзначив політтехнолог.

Навіщо представники ХАМАС приїхали до Москви

До Росії 26 жовтня прибула делегація представників ХАМАС, яку очолив член політбюро організації Абу Марзук.

Крім того, до Москви завітав Алі Багері Кані – заступник голови МЗС Ірану. Він зустрівся з заступником глави російського МЗС – Міхаілом Галузіним.

Водночас в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки прокоментували цю ситуацію, зазначивши, що Росія – єдина країна, яка приймає ХАМАС після того, як він вчинив атаку на Ізраїль 7 жовтня.

Крім того, приймаючи палестинців, Росія намагається відвернути увагу від України, що може зменшити її підтримку, зокрема військову з боку партнерів.