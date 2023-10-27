Хоче здаватися перемовником: навіщо Путін зустрічається з представниками Ірану та ХАМАС
В Москву 26 жовтня приїхали представники ХАМАС, візит яких не був анонсований. Цього ж дня в Росію прибув заступник глави МЗС Ірану.
Політтехнолог Михайло Шейтельман поділився думкою з 24 Каналом щодо цих візитів, зазначивши, що Владімір Путін зараз не боїться відкрито демонструвати свою позицію, хоча ще років п'ять тому він на це не важився б. І це свідчить, які великі зміни відбулися з очільником Кремля.
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Ніхто не подякує
Путін п'ять років тому не став би відкрито зустрічатися з ХАМАС, тим більш у ситуації, коли на Близькому Сході розпалюється конфлікт.
"Зараз Путін намагається домовиться з ХАМАС про звільнення заручників та спробувати "продати" себе як миротворця своїм союзникам – Ірану чи Китаю. Проте у західному світі жодна країна йому не подякує і "Нобелівську премію" за це йому не дадуть", – наголосив політтехнолог.
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Не нова думка
Сам Путін наголошував на проведенні палестино-ізраїльських переговорів, результатом яких мало стати створення незалежної Палестини зі столицею в Єрусалимі.
Втім, у світі за виключенням Ізраїля існує консенсус щодо ідеї створення двох держав – Ізраїля та Палестини. І столицею останньої має стати Єрусалим. Або ж він мав би стати нейтральним містом трьох релігій.
А тому Путін не висловив жодної нової думки. Його блюзнірство не в тому, що він повторив стару думку, а коли він її сказав, у яких обставинах та на тлі яких подій,
– зауважив Михайло Шейтельман.
Адже в цей момент ХАМАС чинить злочини: стратив понад 1000 осіб, взяв у заручники понад 200 людей. І далі Путін говорить, мовляв, вони це зробили, значить потрібно віддати їм Палестину, віддати їм Східний Єрусалим, інакше вони не віддадуть заручників.
"Путін сьогодні має вигляд перемовника з боку ХАМАС. І коли він чи Генсек ООН Антоніу Гутерреш говорять про Палестину, вони нібито скасовують усі жертви та злочини, які вчинив ХАМАС. І починають згадувати історію, якій вже 50 років. І в цьому сьогодні різниця між цивілізованим та не цивілізованим світом", – відзначив політтехнолог.Зверніть увагу! Тим часом ситуація на Близькому Сході загострюється. Ізраїль заявив, що розширює операцію в Газі, проте це не є наземним вторгненням. Раніше мешканці Сектора Гази повідомляли про нібито введення ізраїльських військ на палестинську територію.
Навіщо представники ХАМАС приїхали до Москви
- До Росії 26 жовтня прибула делегація представників ХАМАС, яку очолив член політбюро організації Абу Марзук.
- Крім того, до Москви завітав Алі Багері Кані – заступник голови МЗС Ірану. Він зустрівся з заступником глави російського МЗС – Міхаілом Галузіним.
- Водночас в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки прокоментували цю ситуацію, зазначивши, що Росія – єдина країна, яка приймає ХАМАС після того, як він вчинив атаку на Ізраїль 7 жовтня.
- Крім того, приймаючи палестинців, Росія намагається відвернути увагу від України, що може зменшити її підтримку, зокрема військову з боку партнерів.