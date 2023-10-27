Выглядит переговорщиком: зачем Путин встречается с представителями Ирана и ХАМАС
В Москву 26 октября приехали представители ХАМАС, визит которых не был анонсирован. В этот же день в Россию прибыл замглавы МИД Ирана.
Политтехнолог Михаил Шейтельман поделился мнением с 24 Каналом по поводу этих визитов, отметив, что Владимир Путин сейчас не боится открыто демонстрировать свою позицию, хотя еще лет пять назад он на это не решился бы. И это свидетельствует о том, какие большие перемены произошли с главой Кремля.
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Никто не поблагодарит
Путин пять лет назад не стал бы открыто встречаться с ХАМАС, тем более в ситуации, когда на Ближнем Востоке разгорается конфликт.
"Сейчас Путин пытается договориться с ХАМАС об освобождении заложников и пробует "продать" себя как миротворца своим союзникам – Ирану или Китаю. Однако в западном мире ни одна страна его не поблагодарит и "Нобелевскую премию" за это ему не дадут", – подчеркнул политтехнолог.
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Не новое мнение
Сам Путин говорил о проведении палестино-израильских переговоров, результатом которых должно было стать создание независимой Палестины со столицей в Иерусалиме.
Впрочем, в мире за исключением Израиля существует консенсус относительно идеи создания двух государств – Израиля и Палестины. И столицей последней должен стать Иерусалим. Или он должен стать нейтральным городом трех религий.
А потому Путин не высказал ни одного нового мнения. Его кощунство не в том, что он повторил старую мысль, а когда он ее сказал, в каких обстоятельствах и на фоне каких событий,
– заметил Михаил Шейтельман.
Ведь в этот момент ХАМАС совершает преступления: казнил более 1000 человек, взял в заложники более 200 человек. И дальше Путин говорит, мол, они это сделали, значит, нужно отдать им Палестину, отдать им Восточный Иерусалим, иначе они не отдадут заложников.
"Путин сегодня выглядит переговорщиком со стороны ХАМАС. И когда он или Генсек ООН Антониу Гутерреш говорят о Палестине, они якобы отменяют все жертвы и преступления, совершенные ХАМАС. И начинают вспоминать историю, которой уже 50 лет. И в этом сегодня разница между цивилизованным и не цивилизованным миром", – отметил политтехнолог.Обратите внимание! Между тем ситуация на Ближнем Востоке обостряется. Израиль заявил, что расширяет операцию в Газе. Однако это не является наземным вторжением. Ранее жители сектора Газа сообщали о якобы введении израильских войск на палестинскую территорию.
Зачем представители ХАМАС приехали в Москву
- В Россию 26 октября прибыла делегация представителей ХАМАС, которую возглавил член политбюро организации Абу Марзук.
- Кроме того, Москву посетил Али Багери Кани – заместитель главы МИД Ирана. Он встретился с замглавы российского МИД – Михаилом Галузиным.
- В то же время в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности прокомментировали эту ситуацию, отметив, что Россия – единственная страна, принимающая ХАМАС после того, как он совершил атаку на Израиль 7 октября.
- Кроме того, принимая палестинцев, Россия пытается отвлечь внимание от Украины, что может снизить ее поддержку, в том числе военную со стороны партнеров.