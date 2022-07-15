Стукаєш у двері, ніхто не відкриває, – у ЗСУ пояснили, чому повістки роздають практично всюди

Законом не заборонено вручати на вулиці повістки військовозобов'язаним. Така практика спричинена низькою ефективністю вручення повісток за місцем проживання.

Вручення повісток у громадських місцях набагато ефективніше

Начальник Управління персоналу Штабу Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач роз'яснив деталі вручення повісток військовозобов'язаним у громадських місцях.

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Він заявив, що будь-яке місце, яке не заборонене законодавством, передбачає, що там можливе вручення повістки.

За його словами, начальники територіальних центрів комплектування (ТЦК) вибирають найбільш імовірні місця, де в найменш короткий час можна виконати завдання.

Полковник Роман Горбач заявив, що керівники ТЦК зобов'язані керувати військовим обліком військовозобов'язаних. Зокрема, викликати їх до ТЦК та уточнювати дані, щоб мати актуальну інформацію щодо кількості військовозобов'язаних.

У ЗСУ пояснили, що ходити по житлових кварталах і стукати у двері, де ніхто не відкриває, неефективно. Натомість вручення повісток у громадських місцях набагато ефективніше.

Мобілізація в Україні: що відомо

У червні в Міноборони повідомляли, що мобілізація триває за планом. Водночас у відомстві не назвали точну кількість людей, яких ще потрібно буде мобілізувати. Там тільки сказали, що йдеться про сотні тисяч.

У деяких регіонах почастішали випадки вручення повісток на вулицях, у кафе, на блокпостах тощо. Через це навіть з'явилася петиція про заборону видавати повісти у таких місцях. Петиція вже зібрала необхідні 25 тисяч підписів, тому її повинен розглянути президент Володимир Зеленський.

Водночас в Україні вручають повістки за правопорушення. Подібну практику розкритикував глава Міністерства оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що захищати країну – не має бути покаранням.

Слід зауважити, що очільник МВС Денис Монастирський інформував, що понад 3 мільйони громадян перебувають на військовому обліку не за місцем проживання.

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