Встиг тільки повітря в груди набрати, – поранений нацгвардієць про стрілянину на "Південмаші"

У лікарні імені Мечникова у Дніпрі перебувають четверо нацгвардійців, яких поранив Артем Рябчук. Двоє з них пригадали жахливий день стрілянини.

Ігоря Семенченка та Жанну Шарову вже готують до виписки, хоча у них були дуже важкі поранення. Нацгвардійці поділилися деталями тієї жахливої ночі.

Читайте також Ніхто йому нічого поганого не зробив, – поранений нацгвардієць про булінг Рябчука

Семенченко про те, як швидко все відбулося

Поранений Семенченко пригадав, що у ніч на 27 січня спав, а тоді крізь сон почув постріли, а також звук, як кухар впустив посуд. Тоді цей кухар забіг і крикнув: "Там Рябчук з'їхав з глузду, він вбив керівника".

Буквально секунда, і він (Рябчук – 24 канал) стоїть у дверях і стріляє в мене. Я встиг тільки повітря в груди набрати,

– розповів Семенченко.

Вистреливши в нього, Рябчук пішов стріляти далі.

Семенченко вже почувається краще. Чоловік переніс кілька операцій. Адже отримав кульове поранення живота та стегна. Він ще перебуватиме в лікарні, але мріє трохи побути вдома. Планує повернутися на службу за контрактом, якщо не буде проблем зі здоров'ям.



Ігор Семенченко розповів про ніч стрілянини / Фото ТСН

Шарова не хоче згадувати ніч стрілянини

Жанна Шарова працювала у караулі й на спеціальному обладнанні передавала інформацію до керівництва частини. Вона зазначила, що не може знати, чому Рябчук зробив таке.

Він поцілив у мене, бо я могла доповісти в частину, я не встигла цього зробити, він у мене вистрілив, і я не змогла підвестися,

– пригадала вона.

Дівчина додала, що взагалі не знала стрілка.

Загалом події тієї жахливої ночі дівчина воліє не згадувати. Вона отримала три важкі поранення, а одна з куль перебила дівчині хребет. Їй зробили декілька операцій та перелили понад 4 літри крові.

У лікарні вважають справжнім дивом, що дівчина при таких травмах може ворушити ногами та руками. Кожна операція була ризикованою, медики не знали, чим вона закінчиться.

Шарова чекає на чергову операцію. Вона мріє знову стати на ноги й повернутися до того активного життя, яке в неї було до тієї трагічної ночі.



Шаровій важко згадувати ніч стрілянини / Фото ТСН

Зверніть увагу Було багато ризику, – лікарі про стан і операції потерпілих у стрілянині на "Південмаші"

Трагедія на "Південмаші": основне

Про трагедію – нацгвардієць розстріляв людей у Дніпрі: дивіться відео