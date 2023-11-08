Вступ до Євросоюзу все ближче: Україна виконала 90% реформ, яких від неї очікували

Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Україна виконала 90% поставлених перед нею вимог для початку переговорів щодо вступу країни у Євросоюз. Президентка Єврокомісії повідомила, що рекомендувала Раді відкрити сесію щодо переговорів.

Про це заявила Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції, передає 24 Канал. Варто зазначити, що 4 листопада вона відвідала Київ, де перевірила виконання відповідних вимог.

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Україна впевнено рухається до ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Україна виконала майже всі умови, рекомендовані для початку переговорів про вступ в ЄС. Решта реформ на шляху до виконання – Комісія схвалює ці зусилля.

Зокрема, країна впоралася з реформою конституційного правосуддя, відбором Вищої ради правосуддя, Антикорупційною програмою, прогресом у боротьбі з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом, важливими заходами щодо контролю над олігархами.

На цій основі ми рекомендували сьогодні Раді відкрити сесію переговорів про вступ. Ми також рекомендуємо Раді ухвалити переговорні рамки після того, як Україна здійснить поточні реформи, про що ми повідомимо у березні 2024 року,

– повідомила вона.

Єврокомісія рекомендує почати переговори про вступ України до Європейського Союзу. Урсула фон дер Ляєн на своїй сторінці в Х додала, що українці глибоко реформують свою країну та готуються до вступу, навіть коли вони ведуть екзистенційну війну.

Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Україна "дуже чітко заявила про себе" 10 років тому, коли почалися протести на Майдані. Тоді наша країна чітко дала зрозуміти, що бажає приєднатися до Європейського Союзу. Президентка Єврокомісії наголосила, що уряд також робить важливі кроки на шляху до ЄС.

"Боротьба з корупцією, боротьба з відмиванням грошей, консолідація і зміцнення судової системи – це лише кілька прикладів реформ, які були проведені за останні місяці. І саме тому правильною є пропозиція про відкриття переговорів про вступ саме зараз. Я твердо переконана, що це також посилить Україну в її вражаючій боротьбі проти агресивної війни Росії. Ми повністю на боці України, і тому це ще раз є дуже чітким сигналом підтримки з боку Європейського Союзу", – наголосила Президентка ЄК.

Вступ до Євросоюзу

Окрім України, рекомендацію про початок перемовин для вступу отримала й Молдова. У прийнятому Пакеті про розширення на 2023 рік також рекомендується надати статус кандидата Грузії та розпочати переговори про приєднання з Боснією та Герцеговиною – коли буде досягнуто необхідного рівня відповідності.

Відомо, що спочатку рекомендації почати переговори передадуть до Європейської ради. Далі там мають прийняти політичне рішення, а вже після цього почнеться робота. Відповідне рішення мають ухвалити приблизно у середині грудня. Остаточно процес виконання всіх реформ оцінять у березні 2024 року.