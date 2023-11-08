Вступление в Евросоюз все ближе: Украина выполнила 90% реформ, которых от нее ожидали

Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина выполнила 90% предъявляемых к ней требований для начала переговоров по вступлению страны в Евросоюз. Президент Еврокомиссии сообщила, что рекомендовала Раде открыть сессию по поводу переговоров.

Об этом заявила Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции, передает 24 Канал. Следует отметить, что 4 ноября она посетила Киев, где проверила выполнение соответствующих требований.

Читайте также Еврокомиссия будет рекомендовать переговоры о вступлении Украины в ЕС: условия уже известны

Украина уверенно двигается в ЕС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина выполнила почти все условия, рекомендованные для начала переговоров о вступлении в ЕС. Остальные реформы на пути к выполнению – Комиссия одобряет эти усилия.

В частности, страна справилась с реформой конституционного правосудия, отбором Высшего совета правосудия, Антикоррупционной программой, прогрессом в борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем, важными мерами по контролю над олигархами.

На этой основе мы рекомендовали сегодня Раде открыть сессию переговоров по вступлению. Мы также рекомендуем Раде принять переговорные рамки после того, как Украина проведет текущие реформы, о чем мы сообщим в марте 2024 года,

– сообщила она.

Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Х добавила, что украинцы глубоко реформируют свою страну и готовятся к вступлению, даже когда они ведут экзистенциальную войну.

Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина "очень ясно заявила о себе" 10 лет назад, когда начались протесты на Майдане. Тогда наша страна ясно дала понять, что желает присоединиться к Европейскому Союзу. Президент Еврокомиссии подчеркнула, что правительство также делает важные шаги на пути в ЕС.

"Борьба с коррупцией, борьба с отмыванием денег, консолидация и укрепление судебной системы – это лишь несколько примеров реформ, которые были проведены за последние месяцы. И именно поэтому верно предложение об открытии переговоров о вступлении именно сейчас. Я твердо убеждена, что это также усилит Украину в ее поразительной борьбе против агрессивной войны России. Мы полностью на стороне Украины, и поэтому это еще раз очень четкий сигнал поддержки со стороны Европейского Союза", – подчеркнула Президентка ЕК.

Вступление в Евросоюз

Кроме Украины, рекомендацию о начале переговоров по вступлению получила и Молдова. В принятом Пакете о расширении на 2023 год также рекомендуется предоставить статус кандидата Грузии и начать переговоры о присоединении с Боснией и Герцеговиной – когда будет достигнут необходимый уровень соответствия.

Известно, что сначала рекомендации начать переговоры передадут Европейскому совету. Дальше там должно принять политическое решение, а уже после этого начнется работа. Соответствующее решение должно быть принято примерно в середине декабря. Окончательно процесс выполнения всех реформ будет оценен в марте 2024 года.