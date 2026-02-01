Укр Рус
1 лютого, 16:34
Коли Україна вступить у ЄС: Зеленський розставив крапки над "і"

Сергій Попович
Основні тези
  • Україна планує вступити до ЄС 1 січня 2027 року, але це ще не остаточно.
  • Зеленський зазначив, що важливо, щоб мирну угоду підписували Україна, Росія, США та Європа, і готовність партнерів ще під питанням.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що 20-пунктному плані є пункт про членство України в ЄС. Вступ може відбутися 1 січня 2027 року, але це ще не точно.

Про це президент заявив у інтерв'ю Český rozhlas.

Коли Україна може вступити у ЄС?

У 20-пунктному плані Україна зазначає, що її вступ у ЄС бажаний у 2027 році

Ми зазначаємо, що нам потрібна чітка дата, чіткий термін, 
– каже Зеленський.

Він зазначив, що попередньо, але не обов'язково це 1 січня 2027 року. Україна буде технічно готова вступити тоді, але також є питання готовності партнерів. Тому важливо, щоб мирну угоду підписували не лише Україна, Росія та США, а і Європа.

Зеленський додав, що поки не може сказати, чи Брюссель погодиться на пришвидшення вступу України.

Чи може Україна вступити у ЄС у 2027 році?

  • Україна розглядає вступ до ЄС у 2027 році як ключову безпекову гарантію, заявив Володимир Зеленський.

  • Він висловив надію, що європейські партнери підтримають таку позицію Києва.

  • Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вступ України до Європейського Союзу на початку 2027 року є неможливим.

  • Він зазначив, що будь-яка країна, яка хоче приєднатися до ЄС, повинна відповідати Копенгагенським критеріям, що зазвичай триває кілька років.