Коли Україна вступить у ЄС: Зеленський розставив крапки над "і"
- Україна планує вступити до ЄС 1 січня 2027 року, але це ще не остаточно.
- Зеленський зазначив, що важливо, щоб мирну угоду підписували Україна, Росія, США та Європа, і готовність партнерів ще під питанням.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що 20-пунктному плані є пункт про членство України в ЄС. Вступ може відбутися 1 січня 2027 року, але це ще не точно.
Про це президент заявив у інтерв'ю Český rozhlas.
Коли Україна може вступити у ЄС?
У 20-пунктному плані Україна зазначає, що її вступ у ЄС бажаний у 2027 році
Ми зазначаємо, що нам потрібна чітка дата, чіткий термін,
– каже Зеленський.
Він зазначив, що попередньо, але не обов'язково це 1 січня 2027 року. Україна буде технічно готова вступити тоді, але також є питання готовності партнерів. Тому важливо, щоб мирну угоду підписували не лише Україна, Росія та США, а і Європа.
Зеленський додав, що поки не може сказати, чи Брюссель погодиться на пришвидшення вступу України.
Чи може Україна вступити у ЄС у 2027 році?
Україна розглядає вступ до ЄС у 2027 році як ключову безпекову гарантію, заявив Володимир Зеленський.
Він висловив надію, що європейські партнери підтримають таку позицію Києва.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вступ України до Європейського Союзу на початку 2027 року є неможливим.
Він зазначив, що будь-яка країна, яка хоче приєднатися до ЄС, повинна відповідати Копенгагенським критеріям, що зазвичай триває кілька років.