Україна виконала всі умови для вступу в НАТО, тепер рішення за Альянсом, – Зеленський
- Україна виконала всі можливі умови для вступу в НАТО, і тепер рішення за партнерами Альянсу.
- Обговорення статусу України в НАТО з Росією та США можливе лише за участі України.
Україна виконала всі можливі умови задля вступу в НАТО і тепер рішення тільки за партнерами. Однак, обговорення Росії з США статусу України в Альянсі можливе лише за участі Києва.
Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Пірсу Моргану.
Президент зауважив, що Україна зробила все, що мала, та готова стати частиною Альянсу та зміцнювати всіх союзників. Однак "тепер м'яч на боці наших партнерів, країн НАТО".
Сполучені Штати, попередня адміністрація та ця адміністрація не бачать, вони не бачать нас у НАТО. Будьмо відвертими. І вони це кажуть, але це не означає, що в майбутньому України не буде (в НАТО – 24 Канал). Але знову ж таки, це не від нас залежить,
– наголосив глава держави.
Також Зеленський заявив, що США не повинні обговорювати з Росією членство України без залученості Києва.
Що блокує вступ України в НАТО?
Росія під час переговорів вимагає від НАТО письмової гарантії нерозширення на схід і скасування рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року про майбутнє членство України. У МЗС Росії заявили, що простої відмови Києва від вступу недостатньо, це підтвердила речниця Марія Захарова.
Політтехнолог Аббас Галлямов вважає, що така умова навмисно ускладнює переговори, бо рішення в Альянсі ухвалюють усі країни окремо, і Україна не може його забезпечити.
Також генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що наразі вступ України до Альянсу могли б блокувати кілька держав, зокрема США, Угорщина та Словаччина, оскільки вони не готові підтримати одностайне рішення щодо членства.
Через вимогу Росії відмовитися від курсу на членство в НАТО Україні фактично довелося б змінювати Конституцію, де закріплений євроатлантичний напрям. Володимир Зеленський наголосив, що такі зміни є неприпустимими під тиском Москви чи будь-яких інших держав, адже питання Конституції має вирішувати лише український народ.