Україна виконала всі умови для вступу в НАТО, тепер рішення за Альянсом, – Зеленський

Україна виконала всі можливі умови задля вступу в НАТО і тепер рішення тільки за партнерами. Однак, обговорення Росії з США статусу України в Альянсі можливе лише за участі Києва.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Пірсу Моргану.

Президент зауважив, що Україна зробила все, що мала, та готова стати частиною Альянсу та зміцнювати всіх союзників. Однак "тепер м'яч на боці наших партнерів, країн НАТО".

Сполучені Штати, попередня адміністрація та ця адміністрація не бачать, вони не бачать нас у НАТО. Будьмо відвертими. І вони це кажуть, але це не означає, що в майбутньому України не буде (в НАТО – 24 Канал). Але знову ж таки, це не від нас залежить,

– наголосив глава держави.

Також Зеленський заявив, що США не повинні обговорювати з Росією членство України без залученості Києва.

Що блокує вступ України в НАТО?