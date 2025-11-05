Знищено десятки локомотивів: партизани завдали потужних ударів по логістиці армії Росії

У Росії партизани завдали серії ударів по логістичній інфраструктурі російських військових. Йдеться про знищення локомотивів і систем їхнього електроживлення.

Вони забезпечували постачання техніки та боєприпасів на фронт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на рух опору "Свобода России".

Дивіться також По всій Росії горять залізниці: у ГУР показали пекельне відео

Які результати роботи партизанів в Росії?

Партизани заявили про операцію проти залізничної логістики збройних сил Росії. За даними руху, було знищено кілька десятків локомотивів, якими транспортували озброєння, техніку та боєприпаси до передової.

В результаті операції повністю вигоріли системи управління та електроживлення, що унеможливило відновлення цих складів,

– йдеться в повідомленні.

Пекельні кадри роботи партизанів: дивіться відео

Агенти запевняють, що знищена інфраструктура сповільнила перекидання ресурсів, чим вплинула на забезпечення підрозділів окупантів.

Яких нещодавніх втрат зазнав ворог?