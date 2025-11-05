Знищено десятки локомотивів: партизани завдали потужних ударів по логістиці армії Росії
- Партизани знищили кілька десятків локомотивів та системи їхнього електроживлення, які використовувались для постачання техніки та боєприпасів на фронт.
- Ця операція сповільнила логістичні процеси російської армії.
У Росії партизани завдали серії ударів по логістичній інфраструктурі російських військових. Йдеться про знищення локомотивів і систем їхнього електроживлення.
Вони забезпечували постачання техніки та боєприпасів на фронт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на рух опору "Свобода России".
Які результати роботи партизанів в Росії?
Партизани заявили про операцію проти залізничної логістики збройних сил Росії. За даними руху, було знищено кілька десятків локомотивів, якими транспортували озброєння, техніку та боєприпаси до передової.
В результаті операції повністю вигоріли системи управління та електроживлення, що унеможливило відновлення цих складів,
– йдеться в повідомленні.
Пекельні кадри роботи партизанів: дивіться відео
Агенти запевняють, що знищена інфраструктура сповільнила перекидання ресурсів, чим вплинула на забезпечення підрозділів окупантів.
Яких нещодавніх втрат зазнав ворог?
Агенти руху "Атеш" з 115-ї окремої мотострілецької бригади Росії підпалили власну вантажівку після наказу про наступ під Покровськ. За їхніми словами, російське командування відправляє окупантів у штурми без відпочинку.
У Судані повстанці збили російський транспортний літак Іл-76 біля міста Бабануса. За їхніми даними, усі, хто були на борту, загинули.
Українські оборонці знищили елемент ОТРК "Іскандер" на Курщині, а також ліквідували російську РЛС 1Л122 "Гармонь".